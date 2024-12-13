Владимир Зеленский в среду встретится с лидерами Франции, Германии, Польши и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, чтобы обсудить будущее войны в Украине.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Война в Украине идет 1024-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 13 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Военные сообщили, что в Покровск начали заходить ДРГ. ВСУ оказались в оперативном окружении в районе Анновки, что южнее Курахово, свидетельствует карта Deep State. В Торецке россияне наступают западнее шахты "Центральная".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.