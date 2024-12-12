Шесть стран Европы и руководство ЕС подписали Берлинскую декларацию по Украине. В ней говорится о поддержке членства Украины в ЕС и НАТО, а также о том, что мир в Украине должен базироваться на украинской формуле мира.

Об этом сообщает МИД Украины.

Декларацию подписали главы МИД Британии, Испании, Италии, Германии, Польши, Франции, Украины и представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

"Берлинская декларация четко отмечает поддержку партнерами Украины на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО, а также на пути к вступлению в ЕС. Министры также подтверждают, что устойчивая безопасность Европы неразрывно связана с восстановлением всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира для Украины на основе международного права, включая Устав ООН, с уважением к суверенитету и территориальной целостности Украины. Важно, что документ выражает дальнейшую поддержку Формули мира как надежного пути к такому миру", - сообщает МИД.

Напомним, "формула мира" Зеленского предусматривает вывод всех российских войск на границы 1991 года.

В то же время избранный президент США Трамп выступает за немедленное прекращение огня по линии фронта без вывода российских войск на границы 1991 года.

Сегодня было опубликовано заявление главы ОП Андрея Ермака, что Украина на данный момент Украина не готова к переговорам с Россией.

"Для начала переговоров Украина должна быть сильной, и тогда сможет говорить с РФ на равных. Потому что все, что сейчас звучит из Кремля - это язык ультиматумов", - заявил глава ОП.

В то же время Украина намерена обсуждать вступление в НАТО без участия США. Вопрос о вступлении хотят вынести на заседание создаваемой контактной группы по урегулированию войны, в которую будут входить европейские страны.