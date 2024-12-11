Владимир Зеленский заявил, что приглашение в НАТО должно быть для всей Украины, но действие 5-й статьи Альянса может распространяться не на все территории.

Об этом он сказал в интервью телеканалу CBN.

"Приглашение дается всей территории Украины в международно признанных границах, а вот действия Альянса могут (распространяться) на ту часть, которую Украина будет контролировать, которую контролирует, с будущим расширением", – объяснил президент.

Ранее Зеленский уже высказывал такую идею.

Напомним, что по одной из версий Банковая и "партия войны" на Западе активно продвигает идею официального приглашения Украины в Альянс с целью обнулить вероятность договоренностей с Путиным о завершении войны в ближайшее время, так как Москва одним из главных условий прекращения войны называет нейтральный статус Украины.

При этом против приглашения, как пишут в прессе, выступает значительная часть членов НАТО, включая Германию, Венгрию, Словакию, Испанию.

Также нет поддержки этой идее у США. Американские медиа сообщали, что администрация Байдена после победы Трампа рассматривала вопрос приглашения Украины в НАТО, но затем от этого отказалась.

Команда Трампа, который уже призывал к скорейшему прекращению войны, также не готова рассматривать членство Украины в Альянсе, о чем неоднократно писала пресса.