Членство в НАТО в обмен на территории – такую "формулу мира" вслед за президентом Украины Владимиром Зеленским предложила глава МИД Германии Анналена Бербок.

Об этом сообщает Bloomberg.

Бербок заявила, что членство Украины в НАТО может стать частью потенциального мирного соглашения с Россией, которое также может включать уступку некоторых захваченных украинских территорий.

"Существуют различные элементы мирного соглашения: политические и материальные гарантии безопасности, членство в НАТО, международное присутствие для сохранения прекращения огня, вывод войск, территориальные вопросы, восстановление, урегулирование санкций. Украина сама решает, с какими целями она сядет за стол переговоров", – сказала она.

Напомним, вчера немецкий канцлер Олаф Шольц в Киеве выступил против быстрого принятия Украины в НАТО.

Также союзники считают маловероятным вступление Украины в НАТО. В самом НАТО назвали эту тему второстепенной.

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