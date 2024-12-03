Владимир Зеленский "меняет свою риторику", говоря о готовности прекратить войну по линии фронта в обмен на приглашения в НАТО. Однако приглашение в Альянс сейчас маловероятно: чиновники в Вашингтоне, Берлине и других столицах "обеспокоены тем, что сближение Украины с Альянсом может обострить конфронтацию Запада с Москвой".

Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным источников издания, Украина убеждает министров иностранных дел Альянса, которые сегодня проводят саммит, рекомендовать лидерам своих стран пригласить Украину присоединиться. При этом некоторые украинские чиновники признают, что альтернативой НАТО могло бы стать предоставление союзниками военной поддержки, которая потребуется Украине в ближайшие годы, чтобы иметь возможность сдерживать Россию. В частности, один чиновник анонимно заявил, что на 2025 год Украине нужно около 126 млрд военной помощи, "чтобы компенсировать стремительно растущие военные расходы России".

Западные же чиновники уже более 18 месяцев обсуждают возможность заключения некоего соглашения по формуле "безопасность за территорию". Избрание президентом США Дональда Трампа только активизировало эти процессы. В команде Зеленского наблюдается "некоторая нервозность", но украинские чиновники, "похоже, справляются с необходимостью приспособиться к тому, что команда Трампа сосредоточилась на прекращении войны".

"На данный момент в Брюсселе и Киеве существует осторожный оптимизм — если не уверенность — в том, что администрация Трампа будет добиваться от Кремля реальных уступок, если Владимир Путин пойдет на переговоры", - пишет WSJ.

Однако многие западные чиновники по-прежнему глубоко скептически относятся к тому, что Кремль сядет за стол переговоров, пока Россия добивается успехов на поле боя.

Тем временем генсек НАТО Марк Рютте заявил, что тема членства Украины сейчас второстепенная, передает Financial Times.

"Сейчас самое главное — убедиться, что, когда Зеленский решит вступить в мирные переговоры, он сможет сделать это с позиции силы. Для меня это сейчас приоритет номер один", - сказал Рютте.

Он добавил, что союзники постоянно обсуждают возможность приглашения Украины.

"Но, когда они меня спрашивают, я всегда им отвечаю: ну, это все прекрасно, и нам нужно провести эти дебаты, но в ближайшем будущем самое главное — предоставить Украине военную помощь, в частности средства ПВО, а также наступательные системы, необходимые для ведения войны", - отметил генсек.

А Reuters со ссылкой на источники пишет, что НАТО "вряд ли прислушается к призыву Украины о приглашении вступить в Альянс" на сегодняшней встрече министров иностранных дел. По данным издания, "нет никаких признаков необходимого консенсуса" среди 32 членов НАТО, что "разбивает надежды Киева на политический подъем".

"Потребуются недели и месяцы, чтобы достичь консенсуса. Я не думаю, что это произойдет завтра, я был бы очень удивлен", - сказал накануне высокопоставленный дипломат НАТО.

Высокопоставленный американский чиновник заявил, что на встрече основное внимание будет уделено усилению поддержки Украины, чтобы в следующем году она заняла максимально прочную позицию, "вступая в возможные переговоры".

"Лучший способ сделать это — резко увеличить финансирование, боеприпасы и мобилизацию", — отметил чиновник.

По информации же Le Monde, против приглашения Украины в НАТО выступают США, Германия, Венгрия, Словакия, Бельгия, Словения и Испания, а за - Франция и Великобритания.

Джо Байден отказывается принять такое решение до конца своей каденции, а Трамп "никогда не поддерживал эту идею", пишет газета.

Напомним, на прошлой неделе Украина попросила НАТО официально пригласить ее в Альянс во время заседания, которое проходит сегодня.

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