Президент Владимир Зеленский считает реальным вариант, когда Украина присоединяется к НАТО, но без распространения на нее 5-й статьи Альянса о коллективной самообороне.

Об этом Зеленский заявил во время встречи с приехавшими в Киев еврокомиссарами.

Президент сказал, что Украина "никогда не пойдет" на приглашение в Альянс в урезанном виде - "только полностью со всеми территориями".

"Но, как мы говорили, мы понимаем, что 5-я поправка не может действовать во время войны на всей территории Украины, потому что страны против рисков вовлечения их войну. Украина никогда никого не привлекала в эту войну. Я имею в виду армию членов НАТО", - сказал Зеленский.

Он также сказал, что потеряет поддержку половины партнеров, если поставит вопрос про войска НАТО в Украине.

Ранее Зеленский в интервью Sky News заявил, что Киев готов отказаться от возврата территорий военным путем, если Украину примут в НАТО.

Что это заявление означает, мы анализировали в отдельном материале.



"При этом идея вступить в НАТО без задействования 5-й статьи не совсем понятна. Поскольку в этой статье, по которой нападение на одного члена равно нападению на всех участников НАТО, и заключен основной смысл Северо-Атлантического военного блока.

Не исключено, что президент имел в виду так называемый "германский" вариант - когда гарантии 5-й статьи распространяются только на подконтрольную часть Украины и не распространяются на неподконтрольную. То есть, если Украина решит военным путем отбить захваченные территории, то страны НАТО ей на помощь не придут. Только если будет нападение на подконтрольную территорию.

Однако Зеленский именно так не сформулировал. А потому его заявление выглядит очень странным.

Впрочем, любой вариант вступления Украины в НАТО пока выглядит сугубо гипотетическим из-за противодействия России и нежелания стран Альянса вступать с ней в прямое военное столкновение", - комментирует заявление президента телеграм-канал "Политика Страны".

Подробнее о том, закончится ли война в Украине по принципу "НАТО в обмен на территории, мы писали в отдельном материале.