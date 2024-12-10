Украина планирует обсуждать вступление в НАТО без американцев. Вопрос о вступлении хотят вынести на заседание создаваемой контактной группы по урегулированию войны, в которую будут входить европейские страны.

Вчера идею созданию такой группы озвучил на встрече с Владимиром Зеленским кандидат в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза Фридрих Мерц. По его мнению, в новом формате ФРГ, Франция, Польша и Великобритания могли бы "обмениваться мнениями и таким образом развивать вместе с США общее видение".

Зеленский заявил, что Украина такой формат поддерживает и "уже организовала", а также предложил включить в группу еще и Данию как представителя "нордик-команды". Президент добавил, что Украина работает над проведением первой встречи в таком формате уже в декабре.

После этого заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква сообщил, что Зеленский на первом заседании хочет обсудить приглашение Украины в НАТО. Он назвал определяющей в этом вопросе позицию Германии. Также идут обсуждения с США.

"Пока мы не победили, нам нужны гарантии безопасности до вступления в НАТО. Один из механизмов - гарантии, полученные на Мадридском саммите Швецией и Финляндией. Мы над таким работаем", – сказал Жовква.

Напомним, по данным СМИ, против приглашения Украины в НАТО выступают Дональд Трамп и его соратники. Но Зеленский вчера сказал, что избранный президент США пока не имеет влияния, поэтому с ним бессмысленно это обсуждать и он обсудит эту тему с Джо Байденом.

Илон Маск уже отреагировал в соцсети Х на это сообщение скептическим эмодзи.

По одной из версий, Зеленский и "партия войны" на Западе активно продвигают идею официального приглашения Украины в Альянс с целью обнулить вероятность договоренностей с Владимиром Путиным о завершении войны в ближайшее время, так как Москва одним из главных условий прекращения войны называет нейтральный статус Украины.

При этом против приглашения, как пишут СМИ, выступает значительная часть членов НАТО, включая Германию, Венгрию, Словакию и Испанию. Американские медиа сообщали, что администрация Байдена после победы Трампа рассматривала тему приглашения Украины в НАТО, но затем от этого отказалась. Команда Трампа, который уже призывал к скорейшему прекращению войны, как уже отмечалось, тоже не готова рассматривать членство Украины в Альянсе.