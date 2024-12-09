Кандидат в канцлеры ФРГ от Христианско-демократического союза Германии Фридрих Мерц предложил создать контактную группу, чтобы координировать дальнейшую помощь Украине после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Мы должны сделать все, чтобы Украина была в состоянии реализовывать без всяких ограничений право на самооборону", - сказал немецкий политик на встрече с Владимиром Зеленским в Киеве.

По его словам, Зеленский предположил, что Дания могла бы сыграть важную роль в такой контактной группе. Мерц эту идею воспринял "с большим интересом".

Представитель ХДС считает, что Европа должна сделать все возможное, чтобы война в Украине как можно скорее завершилась, разработав стратегию на случай разных обстоятельств.

"Эту стратегию мы можем выработать только совместно", - заявил Мерц.

Напомним, сегодня Мерц внезапно приехал в Украину с неанонсированным визитом, хотя СМИ предполагали, что такая поездка состоится.

Буквально на прошлой неделе в Киеве побывал Олаф Шольц. Канцлер хотел понять, "на что готов пойти Владимир Зеленский для заключения перемирия".