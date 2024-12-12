Ермак считает, что Трамп уважает Зеленского. Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский хочет поговорить с уходящим президентом США Джо Байденом, чтобы донести мысль, что у него еще есть возможность пригласить Украину в НАТО.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью "Суспильному".

Другие заявления Ермака:

  • "Трамп с большим уважением относится и к Зеленскому, и к Украине, он хочет завершить войну справедливым миром".
  • "Никакого плана Трампа по окончанию войны еще не существует, но есть несколько позиций и они обсуждаются".
  • "Никто больше, чем украинцы, не хочет остановить эту войну, но для нас очень важно, как это прекратить. Потому что мы воюем три года. Мы потеряли дорогие жизни наших людей и продолжаем терять. И это важно было сказать Дональду Трампу".
  • "Украина пока не готова к переговорам со страной-агрессором Россией о завершении войны из-за нехватки факторов для формирования сильных переговорных позиций".
  • "Я не знаю человека, который ездит на фронт больше, чем Зеленский".

Напомним, Трамп сегодня в своем интервью раскритиковал Зеленского за удары дальнобойными ракетами по России, назвав это решение "глупым и опасным".

А сын Трампа жестко потроллил Зеленского.

Что это значит, мы разбирали отдельно.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться