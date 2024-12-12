Владимир Зеленский хочет поговорить с уходящим президентом США Джо Байденом, чтобы донести мысль, что у него еще есть возможность пригласить Украину в НАТО.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью "Суспильному".

Другие заявления Ермака:

"Трамп с большим уважением относится и к Зеленскому, и к Украине, он хочет завершить войну справедливым миром".

"Никакого плана Трампа по окончанию войны еще не существует, но есть несколько позиций и они обсуждаются".

"Никто больше, чем украинцы, не хочет остановить эту войну, но для нас очень важно, как это прекратить. Потому что мы воюем три года. Мы потеряли дорогие жизни наших людей и продолжаем терять. И это важно было сказать Дональду Трампу".

"Украина пока не готова к переговорам со страной-агрессором Россией о завершении войны из-за нехватки факторов для формирования сильных переговорных позиций".

"Я не знаю человека, который ездит на фронт больше, чем Зеленский".

Напомним, Трамп сегодня в своем интервью раскритиковал Зеленского за удары дальнобойными ракетами по России, назвав это решение "глупым и опасным".

А сын Трампа жестко потроллил Зеленского.

Что это значит, мы разбирали отдельно.