"Трамп с большим удовольствием относится к Зеленскому", - Ермак
Владимир Зеленский хочет поговорить с уходящим президентом США Джо Байденом, чтобы донести мысль, что у него еще есть возможность пригласить Украину в НАТО.
Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью "Суспильному".
Другие заявления Ермака:
- "Трамп с большим уважением относится и к Зеленскому, и к Украине, он хочет завершить войну справедливым миром".
- "Никакого плана Трампа по окончанию войны еще не существует, но есть несколько позиций и они обсуждаются".
- "Никто больше, чем украинцы, не хочет остановить эту войну, но для нас очень важно, как это прекратить. Потому что мы воюем три года. Мы потеряли дорогие жизни наших людей и продолжаем терять. И это важно было сказать Дональду Трампу".
- "Украина пока не готова к переговорам со страной-агрессором Россией о завершении войны из-за нехватки факторов для формирования сильных переговорных позиций".
- "Я не знаю человека, который ездит на фронт больше, чем Зеленский".
Напомним, Трамп сегодня в своем интервью раскритиковал Зеленского за удары дальнобойными ракетами по России, назвав это решение "глупым и опасным".
А сын Трампа жестко потроллил Зеленского.
Что это значит, мы разбирали отдельно.