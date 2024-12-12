Избранный президент США Дональд Трамп дал интервью американскому журналу Time. Из беседы можно выделить три ключевых момента, касающихся Украины.



Первое: прямая критика решения уходящей администрации США об ударах дальнобойными ракетами по территории России.



Второе: критика в связи с ударами Владимира Зеленского, чье решение бить по РФ западным оружием Трамп назвал глупым.

Третье: обещание "не оставлять" Украину. Правда, оно было дано в контексте переговорного процесса. А вот на вопрос, сократит ли республиканец помощь Киеву, если Зеленский откажется от предложенного мирного плана, Трамп отвечать не стал, однако дал понять, что ответ у него есть, но пока он не хочет публично его озвучивать.

Что касается первых двух пунктов в отношении дальнобойных ударов и Зеленского, то они вполне конкретные. Стоит напомнить, что разрешение на удары дальнобойными ракетами было одним из центральных пунктов "плана победы" украинского президента, и он неоднократно заявлял, что лично требовал этого разрешения и в конце концов его получил.



И вот Трамп не только раскритиковал эти удары, но и назвал решение Зеленского и Джо Байдена о них "опасным и глупым" ( к слову, Владимира Путина республиканец в интервью вообще ни разу прямо не критиковал).



Эффект от этих слов был еще заранее предвосхищен сыном Трампа Дональдом Трампом-младшим, который опубликовал видео с жестким троллингом, на котором его отец ударом ноги вышвыривает Зеленского с обложки журнала Time.



Вне зависимости от того, что всем этим на самом деле хотели сказать Трамп-старший и Трамп-младший, последствия для украинского политикума, который всегда уделяет огромное внимание символическим вещам, очевидны. В политических кругах все это будет воспринято как проявление недовольства Зеленским со стороны будущего президента США - чуть ли не как черная метка и приглашение к отставке.



Конечно, далеко не обязательно, что Трамп и его администрация действительно решили вести дело к устранению Зеленского от власти, хотя такой вариант исключать нельзя, если Банковая наотрез откажется реализовывать "мирный план", который предложит республиканец.



Однако в этом случае интерпретация мнения Трампа в украинском политикуме, а также в госаппарате и силовых структурах, сами по себе могут стать материальной силой и иметь практические последствия в виде ослабления авторитета Зеленского и его Офиса, а также в виде снижения дисциплины и рвения в исполнении его указаний. Особенно в различных политических и околополитических вопросах.



По данным "Страны", в последнее время несколько критиков Зеленского (политиков, блогеров, экспертов), к которым возникают вопросы у силовых структур, в качестве универсальной отговорки начали утверждать, что критикуют президента по заданию Трампа и Республиканской партии США. И в ряде случаев вопросы к ним после этого действительно снимались.



Впрочем, в такой ситуации Зеленский и Банковая могут предпринять шаги на внутриполитическом поле, чтобы показать, что их еще рано хоронить и пока расклады в стране контролируют они.

Мы подробно писали о том, как победа Трампа вызвала политическое брожение в Украине.