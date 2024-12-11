Соединённые Штаты располагают сведениями, что россияне могут повторно нанести воздушные удары по территории Украины с применением своей новой ракеты "Орешник".

Об этом сообщила пресс-секретарь Вооружённых сил США Сабрина Сингх в ходе краткого интервью журналистам.

По имеющимся у Пентагона данным, эта атака может быть осуществлена "в ближайшие дни".

Секретарь заявила, что не может предоставить никаких других подробностей, в том числе о том, куда может быть нанесён удар.

Синх добавила, что США не считают эту ракету переломным оружием для поле боя, но что "русские пытаются использовать всё имеющееся в их арсенале оружие, чтобы запугать Украину".

Напомним, Минобороны РФ официально признало, что сегодня утром по Таганрогу ударили шесть американских ракет ATACMS.

Ранее западные СМИ со ссылкой на источники в американской администрации сообщили, что "ближайшие дни" по Украине может быть нанесён новый удар "Орешником".

"Усилия Путина по акцентированию технических характеристик ракеты являются частью более масштабной кампании <...> препятствовать дальнейшим украинским ударам по территории России с использованием предоставленных Западом систем", – говорится в отчёте американского "Института изучения войны" (ISW).

Также мы приводили свидетельства, что у выпущенного по Днепру "Орешника" боеголовка была без взрывчатки.