Сегодня ночью был атакован ракетами российский Таганрог, который находится в 150-160 километрах от линии фронта.

Министерство обороны РФ официально заявило, что удар наносился по военному аэродрому шестью ракетами ATACMS.

В ведомстве утверждают, что российские военные сбили две ракеты, а остальные были отклонены средствами РЭБ. При этом "из-за падения обломков есть пострадавшие среди личного состава, незначительные повреждения получили два здания".

Местные телеграм-каналы заявили, что вследствие удара оказались повреждены промышленное предприятие и котельная, на парковке сгорели 14 автомобилей. Из-за разрушения котельной без отопления остались десятки домов.

"Эта атака западным дальнобойным оружием не останется без ответа, соответствующие меры будут приняты", - заверили в российском Минобороны и опубликовали фото обломков одной из ракет.

После удара агентства Reuters и Bloomberg со ссылкой на анонимные американские источники написали, что Россия может вновь нанести удар по Украине с применением ракетного комплекса "Орешник", причем это произойдет в ближайшие дни.

"Россия может провести еще одно испытание баллистической ракеты средней дальности "Орешник" в ближайшие дни. По нашим оценкам, это еще один способ терроризировать Украину", - заявил агентству Reuters представитель администрации США .

По данным Bloomberg, у Москвы, вероятно, есть лишь несколько экспериментальных ракет типа "Орешник", и они несут меньшую боеголовку, чем другие ракеты, которые Россия запускала по Украине. США не считают это оружие способным переломить ситуацию, сказал чиновник.

Напомним, на днях посольство США выпустило очередное предупреждение о повышенной угрозе воздушных ударов по Украине, как было сделано незадолго до первого удара "Орешником" по Днепру.

Между тем Владимир Путин заявил, что "Орешник" отменяет необходимость для России применять ядерное оружие.