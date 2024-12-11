США предупреждают о новом ударе "Орешником". Фото: 24 канал

Сегодня ночью был атакован ракетами российский Таганрог, который находится в 150-160 километрах от линии фронта.

Министерство обороны РФ официально заявило, что удар наносился по военному аэродрому шестью ракетами ATACMS.

В ведомстве утверждают, что российские военные сбили две ракеты, а остальные были отклонены средствами РЭБ. При этом "из-за падения обломков есть пострадавшие среди личного состава, незначительные повреждения получили два здания".

Местные телеграм-каналы заявили, что вследствие удара оказались повреждены промышленное предприятие и котельная, на парковке сгорели 14 автомобилей. Из-за разрушения котельной без отопления остались десятки домов.

"Эта атака западным дальнобойным оружием не останется без ответа, соответствующие меры будут приняты", - заверили в российском Минобороны и опубликовали фото обломков одной из ракет.

После удара агентства Reuters и Bloomberg со ссылкой на анонимные американские источники написали, что Россия может вновь нанести удар по Украине с применением ракетного комплекса "Орешник", причем это произойдет в ближайшие дни.

"Россия может провести еще одно испытание баллистической ракеты средней дальности "Орешник" в ближайшие дни. По нашим оценкам, это еще один способ терроризировать Украину", - заявил агентству Reuters представитель администрации США .

По данным Bloomberg, у Москвы, вероятно, есть лишь несколько экспериментальных ракет типа "Орешник", и они несут меньшую боеголовку, чем другие ракеты, которые Россия запускала по Украине. США не считают это оружие способным переломить ситуацию, сказал чиновник.

Напомним, на днях посольство США выпустило очередное предупреждение о повышенной угрозе воздушных ударов по Украине, как было сделано незадолго до первого удара "Орешником" по Днепру.

Между тем Владимир Путин заявил, что "Орешник" отменяет необходимость для России применять ядерное оружие.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.