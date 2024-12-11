РФ обвинила ВСУ в новой атаке ATACMS. В США заявляют о возможном ударе "Орешником" по Украине в ближайшие дни
Сегодня ночью был атакован ракетами российский Таганрог, который находится в 150-160 километрах от линии фронта.
Министерство обороны РФ официально заявило, что удар наносился по военному аэродрому шестью ракетами ATACMS.
В ведомстве утверждают, что российские военные сбили две ракеты, а остальные были отклонены средствами РЭБ. При этом "из-за падения обломков есть пострадавшие среди личного состава, незначительные повреждения получили два здания".
Местные телеграм-каналы заявили, что вследствие удара оказались повреждены промышленное предприятие и котельная, на парковке сгорели 14 автомобилей. Из-за разрушения котельной без отопления остались десятки домов.
"Эта атака западным дальнобойным оружием не останется без ответа, соответствующие меры будут приняты", - заверили в российском Минобороны и опубликовали фото обломков одной из ракет.
После удара агентства Reuters и Bloomberg со ссылкой на анонимные американские источники написали, что Россия может вновь нанести удар по Украине с применением ракетного комплекса "Орешник", причем это произойдет в ближайшие дни.
"Россия может провести еще одно испытание баллистической ракеты средней дальности "Орешник" в ближайшие дни. По нашим оценкам, это еще один способ терроризировать Украину", - заявил агентству Reuters представитель администрации США .
По данным Bloomberg, у Москвы, вероятно, есть лишь несколько экспериментальных ракет типа "Орешник", и они несут меньшую боеголовку, чем другие ракеты, которые Россия запускала по Украине. США не считают это оружие способным переломить ситуацию, сказал чиновник.
Напомним, на днях посольство США выпустило очередное предупреждение о повышенной угрозе воздушных ударов по Украине, как было сделано незадолго до первого удара "Орешником" по Днепру.
Между тем Владимир Путин заявил, что "Орешник" отменяет необходимость для России применять ядерное оружие.