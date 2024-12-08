Посольство США выпустило очередное предупреждение о повышенной угрозе воздушных ударов по Украине.

Об этом говорится на сайте американского представительства.

"В связи с возросшими угрозами со стороны российских ракет и беспилотников, нацеленных на критически важную гражданскую инфраструктуру Украины, посольство США в Киеве призывает граждан США проявлять повышенную осторожность. Все граждане США должны следить за оповещениями правительства Украины о воздушных атаках", – сказано в сообщении.

Ранее такое же предупреждение американцы делали накануне удара "Орешника" по Днепру.

При этом за полчаса до атаки Кремль сообщил в Вашингтон о готовящемся ударе посредством автоматизированных коммуникаций Центра по уменьшению ядерной опасности.

Война в Украине идёт уже 1019-й день. Последние новостями с главными событиями 8 декабря 2024 года – у нас в обновляемом онлайне.

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