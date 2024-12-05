Через шесть дней после удара по Украине новой баллистической ракетой "Орешник" главе Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзу Брауну позвонил глава генштаба РФ Валерий Герасимов.

Об этом пишет The New York Times.

Герасимов за всё время войны второй раз провел разговор с американским коллегой. Первый такой звонок имел место в октябре 2022 года.

В ходе беседы Герасимов и Чарльз Браун "обсудили вопросы глобальной и региональной безопасности, включая ситуацию вокруг конфликта в Украине".

Газета отмечает, что разговор состоялся в период обострения напряженности - как и предыдущая беседа Герасимова с Милли осенью 2022 года, когда также были опасения о применении Россией ядерного оружия в Украине.

А телеканал ABC со ссылкой на источник из числа американских должностных лиц, в свою очередь, заявили, что Валерий Герасимов и Чарльз Браун "обсудили, как избежать просчетов и эскалации между странами применительно к Украине".

Напомним, после снятия Белым домом запретов на удары "дальнобоем" Россия ужесточила свою ядерную доктрину.

Отметим, что последний удар по российской территории ракетами ATACMS произошёл 25 ноября.

А звонок Герасимова в Пентагон состоялся через день - 27 ноября. С тех пор новых ударов американскими дальнобойными ракетами по России пока что не было. Как и анонсированного Путиным удара "Орешником" по Киеву.