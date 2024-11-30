Владимир Путин восхваляет технические характеристики новой ракеты "Орешник" и угрожает дополнительными ударами по Украине для усиления российской кампании, направленной на принуждение Запада и Украины к самосдерживанию.

Об этом пишет Американский "Институт изучения войны" (ISW).

Аналитики ISW отмечают, что ничего особенно нового в возможностях ракеты "Орешник" нет, и американские и украинские официальные лица указали это.

"Усилия Путина по акцентированию технических характеристик ракеты являются частью более масштабной кампании рефлексивного контроля, которую в настоящее время проводит Кремль, и подчеркивание ее дальности и полезной нагрузки при сравнении ее разрушительных возможностей с возможностями метеорита призвано угрожать как Украине, так и Западу и препятствовать дальнейшим украинским ударам по территории России с использованием предоставленных Западом систем", - говорится в отчете.

В ISW отмечают, что даже угроза Путина нанести удары по "центрам принятия решений" в Киеве звучит пустым звуком, так как российские войска регулярно наносят удары по гражданской и критической инфраструктуре в Киеве с помощью беспилотников и ракет, способных нести ядерное оружие.

Аналитики пишут, что удар "Орешника" 21 ноября не изменил оценку разведки США, согласно которой Россия вряд ли применит ядерное оружие на Украине, даже в ответ на украинские удары по России с использованием западного оружия.

Напомним, Путин на саммите ОДКБ пригрозил новым ударом баллистической ракетой "Орешник" по Украине.