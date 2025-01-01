В первый день нового года россияне атаковали Киев беспилотниками. Обломки "Шахеда" упали на здания в Печерском и Святошинском районах столицы. Возникли пожары, есть пострадавшие.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Так, по его словам, в жилом доме в Печерском районе частично разрушены два верхних этажа, повреждено и нежилое здание.

Последствия атаки дронов показала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Между тем в Святошинском районе пострадали гаражи на нежилой территории и автомобили, выбиты окна в соседнем доме. Кроме того, обломки дронов упали недалеко от трамвайного депо на Борщаговке. Повреждены трамвайные пути.

Кличко добавил, что в результате атаки дронов пострадали шесть человек, двое из них госпитализированы. Остальным оказана медицинская помощь на месте, в том числе беременной женщине.

Мэр показал кадры из Святошинского района, где сегодня взрывались обломки сбитых "Шахедов".

Между тем в НБУ сообщили, что после атаки "Шахедов" в Киеве горела крыша корпуса Нацбанка на Печерске.

Также появились кадры, как выглядит Киев после утренней атаки "Шахедов". Заявляется, что они сбиты, а пожары и разрушения вызваны обломками.

Тем временем Воздушные силы ВСУ проинформировали, что в новогоднюю ночь Украину атаковали 111 беспилотников. ВСУ заявляют, что 63 были сбиты, а 46 не достигли целей.

В сводке Воздушных сил указано, что ПВО работала в Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Запорожской, Житомирской, Хмельницкой, Кировоградской и Николаевской областях.

При этом Киев, где с утра отражали атаку дронов, и где было несколько пожаров, в сводке не упомянут.

Война в Украине идет 1043-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 1 января 2025 года в обновляемом онлайне.

Накануне украинские военные сообщали, что российские войска вошли в деревню Нововасильевка на Покровском направлении, закрепившись на окраине населённого пункта. Также россияне прорвались в западную часть Курахово и установили свой флаг возле завода "Электросталь". На карте украинского военного паблика Deep State промзона Курахово обозначена частично в серой зоне, частично под контролем ВСУ.

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