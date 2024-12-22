Сегодня ночью в результате вражеской атаки беспилотников произошло возгорание крыши одной из многоэтажек в Броварах Киевской области.

Об єтом сообщает мэр Броваров Игорь Сапожко и начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко.

"Сегодня около 00:45 в результате вражеской атаки БПЛА произошло возгорание крыши одной из многоэтажек в Броварах", - написал Сапожко.

В КОВА подтвердили, что произошло возгорание крыши 25-этажного жилого дома в одном из населенных пунктов области.

Жителей дома эвакуировали.

В настоящее время информация о пострадавших не поступала.

Телеграм-каналы публикуют кадры горевшей многоэтажки в Броварах после атаки "Шахеда".

Напомним, вчера россияне дважды атаковали беспилотниками Харьков. Ранены восемь человек, среди них 12-летняя девушка.

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