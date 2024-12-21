Сегодня ночью россияне дважды атаковали беспилотниками Харьков. Ранены восемь человек, среди них 12-летняя девушка.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

Первый беспилотник в 21:40 попал в девятиэтажный жилой дом в Салтовском районе. На первом и втором этаже загорелись квартиры. Пострадали шесть человек, среди которых 12-летняя девочка.

Через два часа в Киевском районе вражеский беспилотник попал в частный дом, вызвав пожар на крыше. Пострадали две женщины, получив острую реакцию на стресс. Повреждены 5 частных домовладений.

Напомним, вчера утром россияне совершили ракетную атаку на Киев. Обломки упали в нескольких районах столицы. Один человек погиб, еще тринадцать пострадали.

Война в Украине идет 1032-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 21 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

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