Сегодня ночью россияне ударили по Кривому Рогу. Частично разрушен двухэтажный жилой дом. Пострадали шесть человек, среди них – 15-летняя девочка.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Из-за вражеской атаки пострадали шесть человек. Среди них – 15-летняя девочка. Она и двое мужчин госпитализированы в состоянии средней тяжести", - написал он.

Также повреждены 3 многоквартирных и 17 частных домов.

Разбитые окна в социальном заведении. А еще – в стационарном отделении больницы. Его пациентов перевели в другие медучреждения.

Повреждены более 20 транспортных средств.

Так выглядит дом в Кривом Роге сейчас.

Напомним, сегодня утром россияне совершили ракетную атаку на Киев. Обломки упали в нескольких районах столицы. По Киеву выпустили восемь ракет - среди них "Кинжал" и Искандер/KN-23. Пострадали семь человек.

Война в Украине идет 1031-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 20 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

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