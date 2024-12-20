В Кривом Роге в результате ракетного удара частично разрушен двухэтажный жилой дом. Пострадали шесть человек
Сегодня ночью россияне ударили по Кривому Рогу. Частично разрушен двухэтажный жилой дом. Пострадали шесть человек, среди них – 15-летняя девочка.
Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"Из-за вражеской атаки пострадали шесть человек. Среди них – 15-летняя девочка. Она и двое мужчин госпитализированы в состоянии средней тяжести", - написал он.
Также повреждены 3 многоквартирных и 17 частных домов.
Разбитые окна в социальном заведении. А еще – в стационарном отделении больницы. Его пациентов перевели в другие медучреждения.
Повреждены более 20 транспортных средств.
Так выглядит дом в Кривом Роге сейчас.
Напомним, сегодня утром россияне совершили ракетную атаку на Киев. Обломки упали в нескольких районах столицы. По Киеву выпустили восемь ракет - среди них "Кинжал" и Искандер/KN-23. Пострадали семь человек.
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