В Кривом Роге ночью спасатели достали из-под завалов административного здания тело 3-го человека. Всего погибли 3 человека, пострадали 17 человек, среди которых один ребенок.

Об этом сообщает ГСЧС и глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Ночью из-под завалов разбитого ракетой здания в Кривом Роге спасатели достали тело третьего погибшего", - написал Лысак.

Аварийно-спасательные работы завершены.

Из-за атаки в городе повреждены 2 многоэтажки, 10 частных домов, 3 админздания, учебное заведение, авто.

Напомним, вчера вечером армия РФ также нанесла удар по Запорожью. Погибли 10 человек, пострадали 24, из них трое детей - четырехмесячный младенец, 4 и 11 лет.

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