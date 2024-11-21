После утреннего прилета в Кривом Роге после сложилась критическая ситуация с отоплением, без него остались десятки тысяч людей.

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

"В настоящее время без тепла в городе остаются 934 жилых дома, 11 заведений здравоохранения, включая Криворожскую городскую больницу №16, где работает стационар, 43 учебных заведения, а также территориальный центр социальной защиты. Это около 110 тысяч жителей, до сих пор остающихся без отопления", - сказано в публикации.

Первый заместитель министра развития общин и территорий Василий Шкураков провел срочное совещание по поводу ситуации в городе. Он заслушал доклады городских властей, областной военной администрации, представителей "Нафтогаза" и Криворожской ТЭЦ и поручил как можно быстрее подготовить экстренный план возобновления теплоснабжения всем абонентам.

"Срыв отопительного сезона недопустим, ведь от этого зависит жизнь и здоровье десятков тысяч человек. Все ответственные стороны должны действовать максимально эффективно, чтобы решить проблему в кратчайшие сроки. Подача тепла в жилища жителей Кривого Рога должна быть восстановлена ​​без промедления" , – подчеркнул Шкураков.



ГСЧС и местные власти готовы развернуть дополнительные пункты несокрушимости, если возникнет такая потребность.

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