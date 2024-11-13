Сегодняшние ограничения света в Украине для бизнеса и промышленности временные, графики для населения вводить пока не планируют.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона.

По его словам, сегодняшние отключения вызваны поломками энергообъектов, отремонтированными после обстрелов, и снижением до минимума импорта электроэнергии из Евросоюза.

Между тем в компании "Укрэнерго" сообщили, что ограничения света для промышленности и бизнеса уже отменены.

Отмечается, что устранены проблемы с работой оборудования маневровой генерации.

Завтра ограничения не прогнозируется.

Ранее мы писали, что в Киеве будут превентивно отключать электричество при угрозе ракетного удара по столице.

Также сообщалось, что Кабинет министров запретил отключать свет украинским военным и мобильным операторам.

Война в Украине идет уже 992-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

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