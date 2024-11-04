Света в Украине зимой может не быть по 20 часов в сутки, если Россия нанесет удары по ядерной энергосистеме, а погода будет холодной.

Об этом заявил газете Politico советник Кабмина по энергетике Александр Харченко.

Эксперт Геннадий Рябцев считает наиболее вероятными отключения света на 8-14 часов в сутки.

Американский высокопоставленный чиновник заявил, что Штаты ожидают "очень суровую зиму" в Украине.

"Люди будут умирать в своих домах, потому что Россия выводит из строя энергетическую инфраструктуру", - сказал источник.

Эксперты говорят, что Украине может не хватить на зиму запасов газа. Ситуация усугубляется тем, что западные трейдеры и компании в этом году "неохотно закачивают газ в хранилища из-за повторяющихся российских атак и менее привлекательной маржи".

Напомним, что Украина со ссылкой на разведку еще с сентября говорит, что РФ готовит удары по ядерным подстанциям. Пока таких ударов не было. Из-за предыдущих обстрелов энергетика Украины сейчас держится в основном на АЭС.

Ранее власти Запорожской области призвали жителей готовиться к полному отсутствию света зимой.