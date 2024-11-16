Экс-министр топлива и энергетики Иван Плачков заявил, что отопления зимой по наихудшему сценарию может не быть по 5 суток.

Об этом рассказал в эфире "Новости.LIVE".

Плачков описал три возможных сценария прохождения зимнего периода:

1. Пессимистический: холодная зима и массированные атаки. В этом случае возможны продолжительные, непредсказуемые отключения света на несколько суток для защиты энергосистемы.

2. Средний сценарий: холодная зима (-18°C…-25°C) без атак. Веерные и стабилизационные отключения будут продолжаться по 4-6 часов.

3. Оптимистический сценарий: теплая зима (-4°C…-5°C) и отсутствие массированных обстрелов. В таком случае возможны кратковременные отключения на 2 часа, которые будут организовываться по графику.

"Будут выключать столько, сколько нужно. Никого не спрашивая и не предупреждая", - добавил Плачков.

Напомним, в Киеве будут превентивно отключать потребителей электроэнергии во время угрозы ракетных ударов РФ.

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