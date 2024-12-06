В Запорожье после российского удара управляемой авиабомбой уже десять погибших и 20-ть пострадавших.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Видео первых минут после взрыва опубликовала Нацполиция.

По данным местных изданий, взрывом боеприпаса полностью разрушен авторемонтный комплекс, повреждены магазины и многоэтажные дома.

Ранее горсовет Запорожья намеревался засекретить места проведения заседаний.

Война в Украине продолжается уже 1017-й день. Последние новости с главными событиями 6 декабря 2024 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Войска РФ вплотную подошли к деревне Шевченко, сообщает Deep State. ВСУ тем временем оттеснили россиян из села Новый Комар у Великой Новосёлки, разблокировав наземное снабжение. По данным украинских военных, россияне захватили село Благодатное.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.