Городской совет Запорожья хочет засекретить места проведения пленарных заседаний из-за угрозы безопасности.

Соответствующий проект был опубликован местными властями на сайте Запорожской городской администрации.

Предложение будет рассмторено на ближайшем заседании.

Если его примут, доступ к информации об адресах проведения сессий горсовета будет ограничен. Безопасное место будут определять для каждого нового заседания.

Ранее фракция президента решила отменить заседание Рады из-за угрозы российского удара по Киеву.

"Напомните президенту, какая именно партия в Раде составляет монобольшинство, и, соответственно, определяет график работы. Более того, в чат глав фракций сообщение об отмене заседания пришло уже как факт", – написал нардеп Ярослав Железняк в ответ на критику решения со стороны Владимира Зеленского.

Также мы сообщали, что на сессию горсовета Ирпеня ворвались люди в военной форме и потребовали у депутатов сдать удостоверения УБД.

Один из визитёров, ветеран-инвалид Сергей Янюк, с трибуны горсовета сказал первому заместителю мэра Андрею Кравчуку вернуть орден "За мужество".