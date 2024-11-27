Городской совет Запорожья засекретит места проведения заседаний
Городской совет Запорожья хочет засекретить места проведения пленарных заседаний из-за угрозы безопасности.
Соответствующий проект был опубликован местными властями на сайте Запорожской городской администрации.
Предложение будет рассмторено на ближайшем заседании.
Если его примут, доступ к информации об адресах проведения сессий горсовета будет ограничен. Безопасное место будут определять для каждого нового заседания.
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"Напомните президенту, какая именно партия в Раде составляет монобольшинство, и, соответственно, определяет график работы. Более того, в чат глав фракций сообщение об отмене заседания пришло уже как факт", – написал нардеп Ярослав Железняк в ответ на критику решения со стороны Владимира Зеленского.
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