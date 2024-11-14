На сессию Ирпенского горсовета пришли двое людей в военной форме и начали в жесткой форме выдвигать претензии депутатам.

Видео инцидента публикуют соцсети.

Один из визитеров, ветеран-инвалид Сергей Янюк с позывным Латыш, с трибуны горсовета потребовал у первого заместителя мэра Андрея Кравчука вернуть орден "За мужество", а у депутатов – отказаться от удостоверений участников боевых действий (УБД).

Вместе с сослуживцем он принялся настойчиво расспрашивать Кравчука, за что тот получил орден, а также заявил, что во время боевых действий Кравчук покинул город.

Тот в оправдание сказал, что сам себя на получение этой награды не выдвигал и много помогал фронту.

Но эти объяснения ветеранов не устроили. Янюк начал угрожать депутатам и предупредил, что если они не откажутся от наград и статуса УБД, то с ними будут "разговаривать с глазу на глаз".

Ранее мы не раз писали об уклонении чиновников разных уровней от службы и оформлении фиктивных военных документов. Так, высокопоставленный чиновник Киевской городской военной администрации помогал депутатам Киевсовета уклоняться от несения военной службы.

По статистике, из 160 тысяч украинских чиновников на службу в Вооружённые силы мобилизованы 2,5%.