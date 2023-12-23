Государственное бюро расследований сообщило о подозрении высокопоставленному чиновнику Киевской городской военной администрации за содействие депутатам Киевсовета в уклонении от несения военной службы.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Чиновник незаконно "направлял" депутатов из воинской части якобы в командировку в военную администрацию Киева. Чиновник способствовал оформлению липовой "командировки" трем городским депутатам и одному из их помощников.

Также незаконному пребыванию в КГВА способствовал командир одной из воинских частей терробороны, где мужчины должны были проходить службу по мобилизации. Фигуранты на протяжении почти года не появлялись на военную службу, однако получали денежное довольствие из части.

В августе 2023 года всем четырем было сообщено о подозрении в уклонении от несения обязанностей военной службы, совершенном группой лиц по предварительному сговору (по данным "Страны" речь идет о Михаиле Терентьеве от "Удара", Игоре Хацевиче от "Евросолидарности", Олеге Левченко от "Евросолидарности" и Игоре Шпаке от "Єдності".

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Напомним, в августе депутатам вручили подозрения в уклонении от военной службы.

Также ГБР сообщило о подозрении экс-командиру части воинской части ТРО, который превысил свои служебные полномочия и отправил депутатов-военнослужащих на службу в Киевский городской совет.