Младший брат вокалиста группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука Олег числился во Львовском областном ТЦК в должности заместителя командира роты по морально-психологическому обеспечению и уволился после двух лет службы в феврале 2024 года.

Об этом свидетельствуют данные его электронной декларации.

Причина и мотивы увольнения не названы. За 2023 год Олег Вакарчук заработал 432 тыс. грн в ТЦК и еще 100 тыс. грн в компании ООО "ДОК ПРОМ", в которой он имеет корпоративные права. Эта фирма зарегистрирована в Киевской области и занимается оптовой торговлей.

Еще 36 тыс. гривен в прошлом году Олег Вакарчук получил в качестве гонорара от ООО "Суперсимметрия".

У брата музыканта на банковских счетах более 40 тыс. гривен и 10 тыс. долларов он держит наличными. Вместе с женой владеет автомобилем Volkswagen и квартирами в Киеве.

Напомним, сам основатель "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук с начала войны числился на службе во Львовской военной администрации и в боевых действиях не участвовал. В мае 2024 года он указал в своей декларации, что уволился с военной службы.

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