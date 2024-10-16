В Киеве воздушная тревога прервала концерт группы "Океан Эльзы" во Дворце спорта.

Выступление остановили. Сотни слушателей ушли с концерта в ближайшее укрытие - станцию метро "Дворец спорта".

Соответствующие видео опубликовали местные телеграм-каналы.

Между тем лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук пришел к своим фанатам, ожидающим окончания тревоги на входе в переход станции метро "Дворец спорта".

На видео видно, что ступеньки станции заполнены людьми, хотя эта часть не является укрытием и фактически не защищена ничем.

Также столичные телеграм-каналы сообщают, что большая часть зрителей прерванного концерта "Океана Эльзы" ожидали окончания тревоги на улице возле Дворца спорта.

Напомним, пятничный концерт "Океана Эльзы" в Киеве закончился облавой ТЦК.

Мы писали, что сам лидер группы Святослав Вакарчук ушел от ответа на вопрос о его отношении к облаве ТЦК.

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