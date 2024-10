В Киеве Mercedes влетел в людей на летней площадке ресторана. Водителем представился членом команды группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука.

Пострадали 4 человека, один из них – в больнице.

Пострадавшие пишут в соцсетях, что водитель Mercedes заявил им, что хотел "потягаться с другой тачкой", но не справился с управлением.

Затем сказал, что он всё "порешает", потому что работает в команде группы "Океан Эльзы", и предлагал потерпевшим деньги. На руке у него действительно был браслет "Команда Океана Эльзы".

По словам пострадавших, когда на место ДТП приехал адвокат виновника, то бросался на людей, чтобы они не снимали.

Владелицей авто оказалась бизнесвумен Лидия Сметана, владелица бренда одежды One by one. Она выложила фото в Инстаграм с подписью "День ментального здоровья у нас получилось отпраздновать на максимум".

Группа "Океан Эльзы" отрицает, что сбивший людей в кафе Киева мужчина является членом их команды, как он сам представился.

Там говорят, что это водитель бизнесвумен Лидии Сметаны, которой принадлежит Mercedes.

"Он не работает с "ОЭ", нет никакого отношения к группе. Мы не знакомы с ним. Браслет staff получают службы и подрядчики, работающие на мероприятиях во Дворце спорта. Сейчас – это концерты "ОЭ2, поэтому на браслете название события "Океан Эльзы. 30 лет. Тот день", на которое получают доступ", – говорится в сообщении группы.

