Решение об отмене сегодняшнего заседания Верховной Рады приняла президентская фракция "Слуги народа".

Об этом сообщил в своем телеграм-канале народный депутат из "Голоса" Ярослав Железняк.

"Напомните президенту, какая именно партия в Раде составляет монобольшинство, и, соответственно, определяет график работы. Более того, в чат глав фракций сообщение об отмене заседания пришло уже как факт", – написал он.

Напомним, вчера нардеп Тарас Батенко сообщил, что народных депутатов проинформировали об угрозе в ближайшие дни ракетной атаки по зданию Верховной Рады. Другой нардеп Алексей Гончаренко добавил, что планировавшееся на сегодня заседание Рады отменено, а ближайшее состоится только в декабре.

Владимир Зеленский раскритиковал за это парламент в своем вечернем обращении.

"Когда нет воздушной тревоги, государство, производства, посольства – все должны работать одинаково. И воспринимать информацию, в частности от разведок, именно как информацию, а не разрешение на выходной. Это касается всех – от Верховной Рады Украины и других структур и ветвей власти до органов управления в областях и общинах. Сирена звучит – идем в укрытие. Когда нет сирены – работаем и служим. В войне по-другому не бывает", – сказал Зеленский.