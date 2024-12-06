Сегодня вечером армия РФ нанесла удар по Запорожью. На данный момент известно о девяти погибших и шестерых раненых.

О последствиях удара написал в своем телеграм-канале глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Накануне удара Воздушные силы предупреждали об угрозе атаки с помощью управляемых авиационных бомб. Куда именно попал КАБ, не сообщается.

По данным Федорова, после прилета возник пожар на СТО.

"В некоторых общинах проблемы с электроэнергией. Наряды скорой выехали на места поражений. Все экстренные службы работают", - написал он.

Ранее сегодня под удар попал Кривой Рог. Пострадало административное здание, минимум два человека погибли.

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