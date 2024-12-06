Войска РФ ударили по административному зданию в Кривом Роге Днепропетровской области. В результате удара минимум два человека погибли.

Об этом сообщают в своих соцсетях глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул и глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По данным Лысака, сейчас известно о двух погибших.

"И, предварительно, 8 пострадавших. Из них половина госпитализированы в состоянии средней тяжести. Один человек не выходит на связь. Спасатели обследуют разбитое здание", - рассказал чиновник.

Вилкул сообщил, что среди раненых есть ребенок 6 лет, который сейчас находится в больнице.

"Разворачивается штаб помощи людям в том же месте, где был в прошлый раз. Местные знают. Стройматериалы, коммунальные бригады, расселения, заявления в помощь от города", - заявил председатель Совета обороны.

Ранее в конце ноября мы рассказывали, что в Кривом Роге больше ста тысяч горожан остались без отопления после очередного прилета.

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