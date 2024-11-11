В Кривом Роге Днепропетровской области в результате прилета, который произошел около 10:40, сильно повреждена пятиэтажка.

Об этом сообщает в своем телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его данным, в доме разрушены квартиры с первого по пятый этажи, под завалами могут находиться люди.

На текущий момент восемь пострадавших из-за удара, в том числе двое детей. 10-летней девочке врачи оказали помощь на месте. Мальчик 11 лет госпитализирован в состоянии средней тяжести. Также ранены женщины 58 и 75 лет.

На месте работают все службы.

Ранее мы сообщали, что ночью в Николаеве после попадания беспилотников "Шахед" по многоэтажке и частным домам погибли пять человек.

Война в Украине идет уже 990-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

Накануне ночью Украину атаковало рекордное количество "Шахедов" - 145 беспилотников. Силы ПВО сбили 62 дрона. Также газета The Washington Post со ссылкой на американские и украинские источники написала, что Россия собрала в Курской области 50-тысячную группировку, в которую входят и северокорейские войска. Идет подготовка к крупному наступлению.

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