В среду, 1 января, в Украине идет 1043-й день войны с Россией.

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9.26 Кадры из Святошинского района, где сегодня взрывались обломки сбитых "Шахедов".

Сообщается, что они они упали недалеко от трамвайного депо на Борщаговке.

Также, напомним, пострадали гаражи и автомобили.

9.16 В 2024 году Россия захватила около 1300 квадратных миль украинской территории, что является самым быстрым продвижением с первых месяцев войны.

Об этом пишет New York Times.

"Это был самый сложный период для Украины с начала 2022 года. Россия набирает обороты, начиная с августа захватывая все больше территорий каждый месяц", - сказал Майкл Кофман, старший научный сотрудник Фонда Карнеги.

По словам украинских солдат, расхожее мнение, что Россия не сможет выдержать такой темп наступления, оказалось необоснованным.

"Важно понимать, что у них есть значительные резервы", - сказал полковник ВСУ Павленко-Крыжешевский.

Наиболее критической ситуация остаётся на Донбассе, "где русские медленно, но неуклонно продвигаются к Покровску". Также "неуклонно ослабевает" очаг украинского сопротивления вокруг Курахово, "открывая перспективу продвижения России через южный Донбасс к Днепру, который сейчас является промышленным центром страны".

“Вопрос в том, стабилизируется ли линия фронта”, - сказал майор Тарас, замкомандира батальона 68-й егерской бригады, которая ведет бои в районе Покровска. “К сожалению, пока никаких признаков этого нет”.

Одной из причин эксперты видят проблемы с управлением войсками.

"Солдаты говорили, что вместо постоянного пополнения и восстановления проверенных в боях бригад, подкрепления перебрасывались из различных подразделений по частям, чтобы заделать бреши в обороне. По словам солдат, это подорвало сплоченность, коммуникации и моральный дух", - говорится в статье.

"Все это - эмоциональные действия в рамках рушащейся системы. Вы тушите одну часть дома, затем переходите к другой, а она уже горит снова. И вы ничего принципиально не меняете", - заявил газете волонтёр Тарас Чмут.

"Эти опасения были высказаны десятками солдат и командиров в интервью во время недавних неоднократных поездок на передовую и в телефонных беседах, проведенных на прошлой неделе", - добавляет издание.

При этом оно указывает, что территориальные продвижения РФ в этом году составляют менее 1 процента территории Украины.

"Хотя российские войска прокладывают разрушительный путь через небольшие деревни на юге Донбасса, им еще предстоит показать, что они способны на крупномасштабные прорывы", - заключает NYT.

По каким сценариям военная ситуация будет развиваться в 2025 году, мы анализировали здесь.

8.37 Дом на Печерске, который горит после падения обломков сбитого "Шахеда".

Кличко заявил, что пострадавших уже трое.

8.22 Последствия пожара после атаки БПЛА на Святошино в Киеве.

Сообщается, что пострадали гаражи на нежилой территории.

Также выбиты окна в соседнем доме и повреждены трамвайные пути.

8.20 В жилом доме на Печерске, куда упали обломки "Шахеда", частично разрушены два верхних этажа, сообщил Кличко.

Также зафиксирован пожар в Святошинском районе.

7.57 В Киеве продолжаются взрывы. Слышна работа ПВО по беспилотникам.

7.52 В Киеве обломки "Шахеда" упали на здания в Печерском районе.

Пострадала пятиэтажка, где повреждены крыша и верхний этаж, а также нежилое здание.

Один человек пострадал.