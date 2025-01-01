С 1 января 2025 года в Украине вступают в силу ряд важных изменений.

Нововведения касаются медкомиссии и мобилизации, изменения тарифов на популярные услуги, повышения налогов, компенсации для ВПЛ, введения надбавок для учителей.

Подробно о главных новшествах — в обзорном материале "Страны".

Ликвидация МСЭК

1 января медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК), которые проводили экспертизу по установлению инвалидности, будут окончательно ликвидированы. Вместо них инвалидность будут определять экспертные команды врачей. Этому предшествовали громкие коррупционные скандалы.

С этой даты вступает в силу закон, вводящий реформу МСЭК. Он обязывает мужчин в возрасте 25–60 лет с II или III группами инвалидности пройти оценку с апреля по ноябрь 2025 года. Для других лиц сроки оценки могут быть отсрочены по военному положению, но не более чем на 6 месяцев после его завершения.

Подробнее об этом читайте здесь.

Бронирования продлят

После кибератаки на реестры Минюста Кабмин продлили бронирование — оно будет действительно до 20 января, в случае если сроки истекли 20 декабря.

Если бронирование закончилось до 19 декабря 2024 года, продлевать его не будут.

Частичная компенсация аренды жилья для ВПЛ

С середины января стартует назначение субсидий на аренду жилья для переселенцев. Их смогут получить граждане, которые отчисляют от своего бюджета за наем более 30% своих совокупных доходов.

Чтобы субсидия покрывала максимально больший процент аренды, семья должна получать менее 2 прожиточных минимумов на человека, то есть 5 840 гривен.

Субсидией смогут воспользоваться граждане, которые снимают дома или квартиры в Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Николаевской, Днепропетровской, Херсонской, Луганской и Донецкой областях, кроме отдельных территорий регионов, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированных Россией.

Повышение налогов

С 1 января вводятся новые нормы налогообложения для физических лиц-предпринимателей.

Для налогоплательщиков, которые находятся на упрощенной системе налогообложения — ФЛП III группы и юрлица III группы — будет устанавливаться военный сбор в размере 1% дохода по итогам первого квартала 2025 года.

Военный сбор ФЛП-плательщиков единого налога I, II и IV групп вводится на уровне 10% от размера минимальной зарплаты (800 гривен в месяц).

Возобновляется уплата Единого социального взноса.

Минимальная ставка ЕСВ – 22% от минимальной зарплаты или 1760. Также по ЕСВ, НДФЛ и военному сбору для всех налоговых агентов вводится ежемесячная отчетность.

Ряд медицинских услуг станут платными

С нового года украинцам будут предоставлять медицинские услуги, которые не покрываются государственной программой медицинских гарантий, это касается в том числе следующих ситуаций:

обращения без направления врача, кроме случаев, когда оно не требуется;

предоставление медуслуг по договорам с юридическими лицами;

предоставление медуслуг по месту жительства пациента при условии, что это вызвано его желанием, а не медицинским состоянием;

возможность самостоятельно выбрать врача при получении специализированной помощи в

плановом порядке в стационаре;

пребывание в палате с повышенным уровнем комфорта и сервиса по запросу пациента.

Новые тарифы "Укрпочты"

С 1 января "Укрпочта" будет оценивать посылки не по весу, а по объему.

По словам гендиректор Игоря Смелянского, вводится 8 объемных размеров посылок по тарифам. Цена будет фиксированной, ее можно будет определить по размеру коробки.

Стоимость коробки 24×20×16 см составит 5 грн, коробки 69×42×39 см – 50 грн, пакеты размером 24×19 см, 32×24 см, 40×30 см будут предоставляться бесплатно.

Посылку можно будет отправить в нестандартной упаковке за доплату 50 гривен.

Украина станет участницей МУС

С 1 января Украина станет 125-м государством-участником Международного уголовного суда.

Украина подписала Римский статут в 2000 году. За его ратификацию Верховная Рада проголосовала в этом году 21 августа. В День Независимости Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.

То есть, теперь прокуроры МУС могут расследовать военные преступления в Украине, что ранее не подпадало под юрисдикцию этого суда. При этом , в теории под расследование могут попасть все стороны конфликта.

Россия, напомним, юрисдикцию МУС не признает, как и ряд других стран, таких как США, Китай, Израиль и другие.

Транзит газа через Украину прекращается

В 2025 году прекращается транзит российского газа через территорию Украины. В январе прекращается действие контракта, украинские власти решили его не продлевать.

"Соглашение о транзите газа истекает 1 января 2025 года, в 7:00 утра физически транзит будет перекрыт, и возобновление транзита станет возможным только, если по запросу Европейской комиссии мы будем транспортировать нероссийский газ", – заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как отметили в правительстве, Украина по запросу Еврокомиссии готова осуществлять транзит любого газа, кроме российского.

Сегодня с утра Украина и Россия подтвердили, что транзит уже перекрыт. Украина объяснила это соображениями "национальной безопасности" и необходимости лишить Москву газовых доходов. "Газпром" же заявил, что транзит прекращен из-за отказа Киева продлевать контракт.

Вместе с тем, отказ от транзита российского газа грозит Украине ударами по ГТС, пишут иностранные СМИ. Ранее о таком риске сообщала "Страна".

Также из-за остановки транзита резко - в четыре раза - вырос тариф на транспортировку газа для украинских потребителей. Рост со 160 до 660 грн./тыс кубометров начнется уже с 1 января.

Власти объяснили подорожание прекращением транзита российского газа.

"В 2024 году 85% дохода - это транспортировка газа происхождением из РФ. То есть 15% - это то, что остается нам от внутренних заказчиков. Для полной компенсации не хватает того поднятия тарифа", - сказал гендиректор Оператора ГТС Украины Дмитрий Липпа.

Дорожает доставка электроэнергии

С 1 января НКРЭКУ увеличила тариф на транспортировку электроэнергии почти на 30%, до 686,23 грн/МВт·ч. Тариф на передачу электроэнергии от производителя к потребителю оплачивает бизнес и население. Это основной источник доходов «Укрэнерго».

При этом рост цен на электричество пока не анонсировался. В прошлый раз цены на свет для населения повышались в мае на 64% – до 4,32 грн за кВт·ч.

Но в недавно подписанном Украиной меморандуме с МВФ говорится, что украинцам могут поднять тарифы на электичество и газ.

В документе говорится, что власти допускают «постепенное повышение тарифов на газ и электроэнергию до уровня возмещения расходов с одновременным выделением достаточных и адресно направленных ресурсов для защиты уязвимых домохозяйств». Точные ценовые ориентиры не указываются.

Новые тарифы и правила "автогражданки"

С 2025 года вступают в силу нормы закона о страховании ответственности владельцев авто.

Документ предусматривает повышение лимитов страховых выплат. Максимальные компенсации за вред жизни и здоровью возрастут с 250 до 500 тысяч гривен, а за материальный ущерб – с 160 до 250 тысяч гривен.

На фоне этого ожидается стоимость полисов ОСГПО.

По новому договору "автогражданки" будет запрещено применение франшизы (сумма ущерба, которую в случае ДТП покрывает не страховая компания, а владелец полиса).

Страховое возмещение будут начислять без износа деталей авто. Организовывать ремонт страховщик на авторизованных СТО.

Законом отменяется возможность не оформлять "автогражданку" льготникам (лицам с инвалидностью, участникам боевых действий и т.п.). Для них будет действовать скидка на полис в размере 50% от его стоимости.

Водители, которые уже являются владельцами полиса, могут им пользоваться до истечения срока.

Также с 1 января изменяются условия получения международного страхования для водителей. Страховой сертификат "Зеленая карта" начнет действовать только с начала суток, следующих после дня его оформления.

Это означает, что водители транспорта не смогут пересекать границу в день оформления соответствующего страхования. При этом все договоры, заключенные до 1 января 2025 года, будут действовать до завершения их срока.

Доплаты учителям с 1 января 2025 года

В новом году учителя будут получать ежемесячные надбавки к заработным платам. Сумма выплат с 1 января составит плюс 1000 гривен, а с 1 сентября — 2000 гривен.

Постановление Кабмина о надбавках педагогам будет действовать до завершения военного положения в Украине.

Реформа дошкольного образования

С 1 января начнет действовать закон о дошкольном образовании.

Воспитатели получат 56 дней ежегодного отпуска. Родители смогут выбирать форму обучения в садиках — очную, сетевую, дистанционную.

Вводятся новые типы организации образовательной деятельности:

мобильные,

семейные,

мини-садики.

На власти и учредителей садиков будет наложена обязанность обеспечить необходимые ресурсы и ответственность за доступность садов.

Отмена моратория на проверку аптек

С 1 января отменяется мораторий на проверку аптек на территории больниц. Их вновь будут тестировать соответствующие службы.

По словам главы МОЗ Виктора Ляшко, решение было принято после обращений граждан.

Ляшко добавил, что если в больнице у человека требуют или предлагают ему приобрести медицинские препараты, нужно в первую очередь обратиться в администрацию медучреждения. Также можно подать жалобу в Национальную службу здоровья.