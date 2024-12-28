Бывший главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко убежден, что к понижению мобилизационного возраста Украина придет.

Об этом он заявил в интервью "Радио Свобода".

"Это мое мнение. Но, к сожалению, мы к этому (снижению мобилизационного возраста - Ред.) придем. С 18 или с 20 лет - это уже другой вопрос", - заявил Муженко.

По словам экс-главкома, оттянуть этот момент может привлечение к боевым действиям работников силовых структур.

"Возможно, тогда этот вопрос (снижение мобилизационного возраста - Ред.) будет решен, или на определенный срок оттянут", - сказал Муженко.

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал Украину принять "непростые, но необходимые" решения насчет мобилизации.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно высказывался против снижения мобилизационного возраста.

Война в Украине идет 1039-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 28 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

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