В субботу, 28 декабря, в Украине идет 1039-й день войны с Россией.

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Последние новости 28 декабря

10:30 Киевлянам пришло уведомление, что свет сегодня будут отключать с 10 до 18 часов.

Позже графики сократили. Отключения начнутся с 15 часов и закончатся в 17.

09:52 Киевлянам пришло уведомление, что свет сегодня будут отключать с 10 до 18 часов.

Позже графики сократили. Отключения начнутся с 15 часов и закончатся в 17.

09:34 Ещё одна пессимистическая статья в западных СМИ о ситуации в Курской области.

"Обескровленные украинские войска рискуют потерять еще больше с трудом завоеванных земель в Курской области в пользу России", - материал с таким заголовком публикует AP.

Агентство пишет, что ВСУ "деморализованы растущим риском поражения в Курске".

"Бои настолько интенсивны, что некоторые украинские командиры не могут эвакуировать погибших. Задержки в коммуникации и несвоевременная тактика стоят жизней, а у войск мало возможностей контратаковать", - рассказали Associated Press семь солдат и командиров на передовой. Подробнее...

08:50 Новый пакет помощи от США, о котором, как ожидается, объявят в понедельник, составит 1,25 миллиарда долларов.

Как пишет Associated Press, в него войдёт "значительное количество боеприпасов", в том числе ракет "земля-воздух" и системы ПВО Hawk.

Кроме того, передадут ракеты Stinger и артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм.

08:42 Последствия атаки БПЛА в Николаеве.

Пострадала пятиэтажка, а также, как сообщалось, территория предприятия в Ингулецком районе.

08:21 Россия заявляет о массированном налете дронов на Воронежскую область.

По данным региональных властей, повреждена железная дорога, задерживается ряд поездов.

Украинские паблики утверждают, что целью атаки были предприятия химпрома. Кадров пожаров там нет. РФ сообщает о сбитии 23 БПЛА.

08:01 Вчера в Николаеве беспилотник попал по территории предприятия и по крыше многоэтажки.