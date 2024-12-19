Канцлер ФРГ Олаф Шольц и избранный президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор. В нем они пришли к выводу, что война в Украине длится слишком долго и нужно как можно скорее найти путь к миру.

Об этом говорится в отчете о разговоре, опубликованном правительством ФРГ.

"Они согласились с тем, что война России против Украины продолжается слишком долго и что важно как можно скорее встать на путь справедливого и устойчивого мира", – сообщает правительство.

Война в Украине идет 1030-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 19 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Россияне продвинулись к югу и северу от Курахово, развивая угрозу его окружения. Карта Deep State свидетельствует, что россияне захватили Сонцовку на северном фланге. Численность российской группировки войск в Украине постепенно увеличивается.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.