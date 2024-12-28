Украинская энергосистема 25 декабря пережила очередную, уже 13 с начала нынешнего года, массированную атаку.

Удары наносились по ТЭС, а также ключевым подстанциям. Как сообщили в ДТЭК, было серьезно повреждено оборудование теплоэлектростанций компании.

По данным нашего источника на энергорынке, особенно мощные удары были по Бурштынской ТЭС, а также подстанциям западных областей. Но россияне атаковали и объекты в других регионах, в частности, объекты "Днепрэнерго", Криворожскую ТЭС и Кременчугскую ГЭС.

"Страна" уже писала, что в последних массированных атаках по украинской энергетике четко прослеживается сравнительно новая стратегия РФ - "расколоть" объединенную систему на "острова" и по возможности отрезать центральную, восточную и южную части Украины от поставок импортной электроэнергии из Европы, которые идут через западные области.

Примечательно, что буквально сразу же после массированной атаки по энергетике 25 декабря сразу несколько экспертов заявили о том, что страна в энергетическом плане уже фактически в шаге от раскола на "правобережье" и "левобережье", но не географически - по Днепру, а "энергетически". Так как большинство генерирующих мощностей сосредоточено на "правобережье", "левобережье" рискует "погрузиться во тьму", а отключать электроэнергию там будут намного жестче, чем на "правобережье".

Отметим, что аргументом о "справедливом" распределении электроэнергии власти поясняли введение новых графиков отключений, которые должны способствовать более "равномерному" распределению ограничений по всей стране.

Разбирались, что происходит с энергосистемой после недавней атаки, и действительно ли левобережной Украине грозит полный блэкаут.

"Может стать уже х@рово. Причем не всей Украине"

25 декабря украинская энергосистема пережила одну из самых масштабных атак за все время войны. Россия выпустила по объектах критической инфраструктуры несколько десятков ракет и более сотни дронов. Силы ПВО сбили 113 целей, но были "прилеты". Официально о масштабах повреждений в подробностях не сообщали. Известно только, что основные удары пришлись по тепловой генерации и ключевым подстанциям. ДТЭК заявил о серьезных повреждениях оборудования на своих ТЭС. Как говорит наш источник на энергорынке, речь идет, в первую очередь, о Бурштыской ТЭС, по которой было несколько пусков.

Также россияне смогли нанести повреждения Кременчугской ГЭС, Криворожской ТЭС.

Целью россиян в этот раз стали также теплоэлектроцентрали, которые не только производят электроэнергию, но и еще и обеспечивают отопление. В итоге, в ряде регионов (в частности в Калуше Ивано-Франковской области, в Харьковской области, Днепре и др) возникли перебои с теплом.

По данным директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, вследствие ударов энергосистема потеряла доступ к 2-2,5 гигаватт генерирующих мощностей.

Он также заявил, что скорее всего, ограничения по свету, которые ввела "Укрэнерго", будут в тот или иной способ зонированные по регионам. И будет "разница в доступе к электроэнергии" в определенных регионах.

"Практически вся генерация левого берега сейчас или повреждена, или временно, как минимум, отсутствует в системе. Из-за этого, к сожалению, в восточных регионах сейчас будет сложнее, графики будут более напряженными, чем в западных регионах. Это объективная ситуация, которая спровоцирована этой атакой, теми повреждениями, которые она принесла", - заявил Харченко в эфире 24 канала.

Отметим, что об "энергетическом расколе" Украины в последние дни говорят достаточно много.

В частности, журналист Юрий Николов написал, что эта ракетная атака "оказалась для нас хуже, чем две предыдущие. Он прогнозирует, что отключения света по графикам теперь вернутся, и надолго. И, "если следующий удар по распределительным подстанциям окажется тоже удачным для Путина, то может статься уже х@рово. Причем не всей Украине", - пишет Николов.

Он отмечает, что генерации на левом берегу Днепра почти не осталось, и эта половина страны питается от западной части, где работают АЭС. А поэтому левобережная Украина останется без света, если будут поражены объекты передачи электроэнергии.

По его словам, россияне выбивают остатки производства электроэнергии на условно левобережной Украине.

"А это значит, что Харьков, Сумы, Днепр, Кривой Рог, Киев, Запорожье получают энергию из условно правобережной Украины, на которой и работают все наши атомные станции", - пишет Николов.

По сути, такую же ситуацию описывает и эксперт по энергетике Украинского института будущего Андриан Прокип.

"Учитывая, что большинство поврежденных объектов находятся преимущественно на левом берегу Днепра, проблема дефицита на левобережье еще больше усиливается. Ведь именно на правом берегу находится три атомные электростанции, откуда идет переток импортной электроэнергии. Поэтому первое последствие такое, что в регионах Левобережья будет существенный дефицит мощностей, что обозначает необходимость введения графиков отключений. И эти графики будут более масштабными, чем на правом берегу. В целом не исключена ситуация, когда отдельные регионы на правом берегу не будут отключать, в то время как некоторые области Левобережья станут жить в отключениях. Ведь нет мощностей, чтобы передать нужный объем электроэнергии с правого берега на левый. нужно понимать, что причина такой ситуации техническая и технологическая, ведь инфраструктура объединенной энергосистемы Украины получила серьезные повреждения вследствие вражеских ударов. Обстрелы и только обстрелы являются причиной, который создают узкие места в энергосистеме", - написал Прокип на своей странице в Фейсбуке.

"И так живем на полуостровах"

Отметим, что "энергетический раскол", о котором вдруг массово заговорили в Украине, на самом деле не возник в результате одной лишь массированной атаки 25 декабря.

"Страна" уже писала, что еще с лета россияне начали предпринимать попытки разбить Украину на энергетические острова, то есть, разъединить целостную на сегодняшний день энергосистему. Такая тактика поясняется просто: отдельные "энергоострова" менее стойкие к вражеским атакам. По факту, любой мощный удар может погрузить в полный блекаут целый регион, а передать электроэнергию из других "островов" станет проблематично из-за отсутствие нужной инфраструктуры.

На практике такая цель врага вылилась в планомерное "выбивание" тепловой генерации. К примеру, в Харькове еще после массированных летних атак фактически не осталось крупных тепловых генерирующих объектов. Также с лета не работает Трипольская ТЭС под Киевом.

Уже с осени из-за серьезных повреждений тепловой генерации основную роль в энергообеспечении украинцев стали играть АЭС. Они не только генерируют электроэнергию, но и работают отчасти как маневренные мощности, функцию которых ранее обеспечивали ТЭС.

"Так как тепловая генерация уже не в состоянии работать в качестве маневренных мощностей, эту функцию попытались переложить на атомные станции. То есть, в пиковые периоды мощности блоков повышаются, а в периоды спада потребления - сбрасываются. Атомные блоки не предназначены для работы в таком режиме, но другого выхода нет", - говорит аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

То есть, по факту, уже, как минимум, несколько месяцев именно атомная генерация играет ключевую роль в энергоснабжении страны. А тот факт, что на левом берегу Днепра АЭС в Украине нет, в общем-то не является секретом - все они сосредоточены западнее и южнее от Киева - в Ровно (Ровенская АЭС), Хмельницком (Хмельницкая АЭС), в Южноукраинске Николаевской области (Южно-Украинская АЭС). Всего в работе 9 атомных блоков.

Но, как отмечает эксперт энергорынка Олег Попенко, чем меньше остается своей генерации на левом берегу, тем больше риски масштабных перебоев с электричеством.

"По факту, уже сейчас остаются только два энергомоста с правого берега на левый - это линия от Южно-Украинской АЭС и "мост" от Ривненской АЭС к Киеву. Понятно, что в случае их повреждений могут быть серьезные проблемы с энергоснабжением. Как, к примеру, этим летом, когда были большие перебои с электричеством в Киевской, Одесской, Сумской, Харьковской и других областях. По-сути, тогда это и были "мини-блэкауты", просто их тогда так никто не называл", - говорит Попенко.

С другой стороны, "отрезать" в энергетическом плане правый берег Украины от левого надолго не так просто. Даже массированные удары могут "выбить" отдельные города или регионы лишь на какое-то время. Ведь речь идет о большой количестве подстанций и "связок", который за время войны энергетики несколько раз "перебрасывали". Полностью разрушить их намного сложнее, чем скажем, отдельную ТЭС, - отметил Корольчук.

Борьба за свет?

Впрочем, говоря о планах врага разбить Украину на "энергетические острова", эксперты применяют, скорее, фигуру речи, чем технический термин.

"На самом деле существует понятие энергетического кольца со "своей" генерацией, маневренными мощностями и инфраструктурой. Но создать такое "кольцо" и обеспечить его полноценную работу не так просто. Поэтому украинская энергосистема, чтобы там ни говорили, все равно будет оставаться объединенной.

Почему же об угрозе "раскола" на энергетическое "правобережье" и "левобережье" активно заговорили именно сейчас?

Наш источник на энергорынке говорит, что в немалой степени подоплека этой истории - политическая.

"Начались подковерные игры в Минэнерго и Укрэнерго. Идет борьба за передел сфер влияния и немалые бюджеты. И сейчас Минэнерго хотят припомнить их идеи о "децентрализации" энергетики и даже создание неких "островов", которые были бы полностью автономны. И доказать, что они полностью несостоятельны. Поэтому выдаются некие "сенсации" о том, как ужасно будет жить на "островах", - говорит наш источник.

Другой источник говорит, что власти понимают, что последствия дальнейших атак могут быть серьезными, а недовольных среди украинцев, которым часто, по их мнению, отключают свет, лишь усугубится. Поэтому заранее пытаются представить это как "вражеское ИПСО".

"Враг может начать использовать этот территориальный дисбаланс для очередных вбросов фейков и расшатывания ситуации и раскола общества. Опросы показывают, что половина населения Украины верит в какие-то конспирологические версии о причинах отключений", - пишет Андриан Прокип.

"Левобережные будут обвинять правобережных в том, что в тылу жируют при свете люстр, а на прифронтовые регионы все забили", - отмечает и Николов.

При этом, как говорит Корольчук, отключать, как и ранее, чаще станут не те регионы, где мало или нет своей генерации, а те, где на данный момент больше повреждено оборудование. По его словам, уже давно западные области отключают реже, чем, скажем, Одессу или Киев. Но не потому, что там больше электроэнергии, а потому, что в этих областях ниже потребление и по их инфраструктуре меньше "прилетает".

Что касается перспектив по отключениям, то, по словам Корольчука, пока промышленность резко снизила потребление и не сильно холодно, энергоснабжение населения будет более-менее нормальным. К примеру, 27 декабря "Укрэнерго" применяла всего полочереди отключений с 8:00 до 17:00. На 28 декабря отключения планируются только в отдельных регионах на пару часов. И это при том, что с момента масштабной атаки прошло совсем мало времени.

Если же похолодает ниже 5-10 градусов мороза, то, как и прогнозировали еще летом, сидеть без света придется до 12 -15 часов в сутки и даже больше.