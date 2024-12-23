Сегодня, 23 декабря, в Киеве и ряде областей ввели аварийные отключения света.

В частности, в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Черниговской, Кировоградской и Полтавской областях.

В "Укрэнерго" сообщали, что потребление имеет тенденцию к росту. Сегодня утром его уровень был на 2,5% выше, чем в это же время в предыдущий рабочий день - в пятницу, 20 декабря.

Генеральный директор Yasno Сергей Коваленко пишет, что причина введения аварийных отключений по Украине - высокое потребление.

Советует не садиться в лифты и экономно использовать энергоемкие устройства.

В то же время, в "Укрэнерго" сообщают, что "причина временного введения ограничений необходимость неотложной замены поврежденного вследствие обстрелов оборудования и утрата отдельных генерирующих мощностей".

Аварийные отключения по Украине планируют отменить до 17:00.

Напомним, с 16 декабря в Украине начали действовать новые графики отключений света. Главные нововведения - энергетикам дали 30 минут на включение электроэнергии плюс существующие 6 очередей потребителей разбили еще и на подгруппы, для каждой из которых теперь свой график. То есть всего по факту сейчас 12 очередей. Подходы к составлению графиков сделали унифицированными по всей стране.