Новые графики отключений света, которые с 16 декабря начали действовать по всей Украине, сразу же дали сбой.

Напомним: недавно Министерство энергетики изменило инструкции к составлению графиков. Главные нововведения - энергетикам дали 30 минут на включение электроэнергии плюс существующие 6 очередей потребителей разбили еще и на подгруппы, для каждой из которых теперь - свой график. То есть, всего по факту сейчас 12 очередей. Подходы к составлению графиков сделали унифицированными по всей стране.

Как поясняли в "Укрэнерго", цель такого подхода - сделать ограничения по электричеству более "справедливыми", чтобы все потребители, вне зависимости от региона и группы были со светом одинаковые промежутки времени в течение суток. А разбивка очередей на отдельные подгруппы должна была сделать систему более гибкой - то есть, если дефицит в энергосистеме есть, но он небольшой, то можно отключать не всю группу, а только отдельные подгруппы.

Но уже в первый день работы нововведений стало понятно, что распределять электроэнергию "справедливо" и "гибко" не очень получается, по крайней сере, пока.

Люди массово жалуются, что отключения не совпадают с новыми графиками, а некоторые потребители сидят без света "за двоих", тогда как вторую подгруппу в рамках одной очереди, наоборот, вообще не отключают или отключают на короткое время (полчаса - час).

"У меня по графику отключений света не должно было быть с 9.30, а оно есть. И когда включат, никто сказать не может.Написали уже десятки подписчиков, что по регионам похожая ситуация, графики рвут, кто как хочет", - отметил эксперт энергорынка и глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

При этом завтра "Укрэнерго" обещает не применять отключения.

Разбирались, для чего вообще вводили новые графики, и как они в реальности работают.

Фора в 30 минут, новые очереди и много серых зон

Мы уже писали о нововведениях по графикам отключений электроэнергии для людей и бизнеса с 16 декабря.

Основные изменения такие:

появился "слот" в 30 минут, который энергетикам дали на включение/выключение света. В течение этого периода операторы системы распределения будут отключать и подключать потребителей к сети. Как отметили в Yasno, в течение, как минимум, 3,5 часов "белых зон" потребители будут со светом. "Совокупно это дает 56 часов со светом в течение недели для каждой очереди против 38 часов, как было в предыдущих версиях графиков", - говорят в Yasno. 56 часов со светом в неделю - это всего 7 часов в день, то есть, мягко говоря, не очень много. Прежние 38 часов в неделю, о которых упоминают энергетики, - это меньше 5,5 часов со светом день. В Киеве такие отключения были, но в "жестких" вариантах графиков (к примеру, после атак по энергосистеме).

Раздел каждой очереди отключений на "под очереди". К примеру, если раньше была 1 очередь, то сейчас появились 1.1 и 1.2 и так по всем очередям. Как отметили в Yasno, это сделано для большей "гибкости" в процессе отключений. И позволит энергетикам работать с меньшими объемами энергии, если будет позволять ситуация. К примеру, если дефицит в энергосистеме не очень большой, могут "вырубить" только одну подгруппу, а не всю очередь потребителей.

Серые зоны также разбили на слоты по 30 минут. В графиках появились надписи "света может не быть первые 30 минут" и "света может не быть последние 30 минут. В то же время есть временные рамки, помеченные как "возможные отключения". За счет этого визуально серых и "неопределенных" зон стало больше. К примеру, для очередей 1.1 и 1.2 в Киеве на 16 декабря таких зон в общей сложности на 5 часов, для групп 2.1 и 2.2. - на 4 часа, 3.1 - на 6 часов и т.д. При этом в группе 4.2 никаких отключений на 16 декабря вообще не запланировано. Что тут же вызвало у потребителей вопрос: это уже то самое "справедливое" распределение света или еще нет.

Как и ранее, в графиках отключений не учитывают критически важные объекты, которые имеют право на приоритетное энергоснабжение. Перечень таких объектов утверждается областными и Киевской военными администрациями.

Как пояснил руководитель Yasno Сергей Коваленко, такой подход к формированию графиков будет применяться всеми операторами систем распределения (ОСР) в Украине.

"Так как все ОСР будут работать в единой логике, отключения света по всей стране должны быть более справедливыми. А то, как придерживаются обновленных подходов и корректно формируют графики, будет контролировать Госэнергонадзор", - сказал Коваленко.

Отметим, что еще вчера о новых графиках синхронно сообщили энергетики по всем регионам. "Укрэнерго" еще раз напомнил, что с утра система заработала по-новому.

"Это обусловлено требованиями обновленной инструкции "О составлении и применении графиков почасового отключения электроэнергии. Графики во всех областях будут унифицированы", -отметили в "Укрэнерго".

"По факту отключений может быть даже больше"

Но уже в первый день жизни по новым графикам, с утра, 16 декабря, во многих населенных пунктах, включая крупные города, все пошло наперекосяк.

Олег Попенко, который сейчас живет в Кременчуге Полтавской области, сообщил, что у него свет отключили с 9.30, хотя в графике такого времени нет. И в чем дело, никто пояснить не смог.

"Написали уже десятки подписчиков, что по регионам похожая ситуация, графики рвут, кто как хочет", - отметил Попенко.

Житель Запорожья Дмитрий говорит, что у них некоторые дома попали сразу в две очереди (то есть, их отключают вдвое чаще), а в некоторых вообще нет перебоев со светом.

"Зато Печерск, группа 4.2, в которую попали многие "слуги", без отключений", - негодует киевлянка Наталия Радченко. Отметим, что в графике на 16 декабря группа 4.2 действительно оказалась единственной в столице, где свет будет в течение всех суток.

"Вторую группу выключают вообще не в ее график", - жалуется житель столицы Богдан Мирошников в комментариях под постом Сергея Коваленко о новом "справедливом" распределении света.

Организатор мероприятий Ярослав Трофимов заметил, что в графиках для Киева стало больше, чем раньше, "серых зон" (то есть, когда свет могут отключать, а могут и нет).

"К сожалению, по новым графикам прогнозировать работу становится невозможно. То есть, ни одного концерта, спектакля не запланируешь - сплошные серые зоны. Ранее хоть воскресенье было с "белым вечером", - пишет он.

Александр Прасолов жалуется, что по домиу на проспекте Лобановского, 96 чат-бот ДТЭК прислал график, согласно которому свет должен быть почти весь день с отключением с 15.30 до 19.00, но но по факту утром люди проснулись без света.

И подобных жалоб - огромное количество.

Аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольук говорит, что тут может быть несколько объяснений.

Первое - "обкатка" новой системы.

"К примеру, в Киеве Цифровом сегодня некоторые адреса вообще не пробивались, их система просто не находила", - говорит он. Также далеко не все потребители сразу смогли сориентироваться в классификации их адресов по- новому.

Второе объяснение, по словам Корольчука такое.

"На самом деле подходы к графикам поменяли вовсе не ради "справедливого распределения света". У многих потребителей времени без отключений по факту может стать меньше, чем до этого. Это касается, в первую очередь, жителей тех регионов, которые ранее отключали меньше, скажем, западных областей. Новые графики составляются таким образом, чтобы минимизировать нагрузки на атомную генерацию и использовать ее в качестве маневренной как можно меньше (так как снижение и повышение мощностей блоков быстро их изнашивает). Разбивка на подгруппы и "фора" в 30 минут на включения и выключения позволят сгладить перепады в энергосистеме. А если еще подавать объемы на все регионы "поровну", то можно дополнительно экономить электроэнергию", - говорит Корольчук.

Поэтому не исключено, что в дальнейшем жалоб от потребителей может стать еще больше, особенно в тех регионах, которые ранее выключали в щадящем режиме. А после "обкатки" новых графиков энергетики могут перейти к следующему этапу - отключать потребителей не по адресам, а целыми городами или по регионах. Такой вариант "островной" работы энергосистемы уже обсуждается.

Впрочем, ситуация в энергосистеме постоянно меняется. К примеру, на 17 декабря "Укрэнерго" вообще не планирует никаких ограничений, призывает лишь экономить электроэнергию. Все будет зависеть от того, будут ли новые атаки на энергетику, какая будет погода и др.

Что меняется для бизнеса

Для бизнеса подходы к отключениям также изменили. Нововведение, собственно, одно - усиливается контроль применения графиков ограничений мощности для промышленности. Если предприятия не выполняют команду об ограничениях, облэнерго должны сами отключать их в аварийном режиме.

Сами бизнесмены, с которыми пообщалась "Страна" говорят, что таким образом власти хотят перекрыть схему. Мы уже писали, что на волне массовых отключений предприниматели стали искать лазейки - как минимизировать ограничения. Многие стали договариваться с энергетиками, чтобы их не отключали или отключали меньше положенного.

Понятно, что такие "услуги" не бесплатные. В некоторых регионах появились даже своего рода "абонементы" за жизнь без отключений. Ценники разные - от нескольких тысяч гривен за день бесперебойной работы до нескольких тысяч долларов - все зависит от самого предприятия и мощностей. Схема быстро стала востребованной. Причем, некоторые предприниматели платили не только за то, чтобы их не отключали, но и за то, чтобы больше отключали конкурентов. В случае выявления таких "аномалий" энергетики, как правило, "шли в отказ" - говорили, что планы по ограничениям предприятиям доводят, а, если те не придерживаются лимитов, то это - полностью на их совести. Теперь же облэнерго дали прямое указание - отключать "нарушителей" в аварийном порядке. И, если это делать не будут, проверяющие могут начать копать глубже, и привлечь к ответу уже самих энергетиков (такие разбирательства уже были, в частности, в Житомирской области, но без серьезных последствий для сторон).

Отметим, что аварийные отключения для многих компаний крайне болезненны. Особенно это касается пищепрома. Как рассказал нам руководитель одного из региональных хлебозаводов, технология производства продукции такова, что, если внепланово отрубят свет, в брак может уйти вся партия.

Представители бизнеса говорят, что энергетики заранее предупредили их о новых правилах.

"Многие предприятия, кто неплохо устроился на "абонементах", если честно, в шоке. Энергетики говорят, что будут искать выход, на это понадобится какое-то время. Но ценник повысится, минимум, вдвое, потому что для них вырастают риски", - рассказал нам руководитель крупной компании с производственными площадками в нескольких областях.