Утром, в пятницу 13-го декабря украинская энергетика вновь оказалась под массированным российским ударом.

Эта атака стала одной из самых мощных с начала войны — армия РФ выпустила 93 ракеты и порядка 200 дронов.

Есть серьезные разрушения. По данным нашего источника на энергорынке, пострадали Бурштынкская и Приднепровская ТЭС (что косвенно подтвердил ДТЭК, сообщив о повреждении оборудования на одной из своих теплоэлектростанций), ключевые подстанции в Одесской, Днепропетровской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской и других областях и линии электропередач по всей стране.

"Укрэнерго" уже сообщил о более жестких ограничениях по свету. По ситуации на сейчас действует три очереди отключений из шести. "Это значит, что полстраны без света", - говорит эксперт энергорынка Олег Попенко. В Одессе ввели еще дополнительные ограничения. "Ситуация там очень серьезная, люди будут какое-то время сидеть без электричества по 7-11 часов", - отметил Попенко.

Но повысились риски не только по электричеству, но и по газу и отоплению, так как РФ снова ударила по газовой инфраструктуре.

"Если пойдут перебои с газом, резко ухудшиться ситуация с электроэнергией (так как на газу работаю ТЭС и ТЭЦ) и отоплением. При минус 10 градусах, который нам уже на дня обещают метеорологи, среднестатистическая панелька может простоять без отопления 36-40 часов, затем систему нужно будет полностью ремонтировать. То есть, многоэтажки могут стать непригодными для жизни", - говорит Попенко.

"Страна" рассказывает, что происходит с энергетикой после массированного удара, и насколько велики риски перебоев не только со светом, но еще и с газом и отоплением.

Удар по электроэнергии и газу. Одесса снова будет без света по 7-11 часов

На фоне ухудшения погодных условий в Украине (во многих регионах мороз до минус 5-8 градусов, снег, усиление порывов ветра) враг снова ударил по нашей энергетике.

В ходе комбинированной атаки, которая стала одной из самых крупных с начала войны, были такие повреждения:

Прилет по Бурштынской ТЭС. По данным нашего источника на энергорынке, станция получила сильные повреждения, которые фактически нивелировали работу энергетиков по восстановлению ТЭС после предыдущего удара в конце ноября. Также есть серьезные повреждения на Приднепровской теплоэлектростанции, которая обеспечивает электроэнергией Днепропетровскую область. В ДТЭК это косвенно подтвердили, заявив о том, что серьезно пострадало оборудование теплоэлектростанций. Энергетики уже начали его восстанавливать.

Удары по подстанциям, связанным с АЭС. МАГАТЭ только вчера осудила такие удары, приняв резолюцию о их недопустимости. Но, как видим, на россиян это не подействовало. В МАГАТЭ сообщили, что украинские атомные станции снова снижали производство электроэнергии - на пониженные мощности выводили пять блоков из девяти. Наш источник на энергорынке говорит, что блоки какое-то время не могли выдавать энергию в систему, это значит, что повреждены так называемые "выходящие" подстанции. В связи с этим снова активизировались "разборки" на тему проваленного плана по строительству защиты на объектах критической инфраструктуры и коррупционных схемах. Нардеп Ярослав Железняк написал в своем Телеграм, что "Энергоатом" только с этой весны (а в основном аж с осени) начал первые закупки по защитным сооружениям для атомной инфраструктуры. Большинство и сейчас на стадии проектов и вообще не готовы. С этим может быть связана повышенная уязвимость оборудования.

Удары по ключевым подстанциям и линиям электропередач по всей стране. Особенно сильные атаки - по Днепропетровской, Одесской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Львовской областях.

Удары по газовой инфраструктуре. В ходе предыдущей атаки в конце ноября РФ уже била по газораспределительной станции "Нафтогаза" во Львовской области. Тогда пострадало оборудование насосно-компрессорной группы (оно регулирует подъем газа из хранилищ). В этот раз, по словам нашего источника, были удары как по оборудованию ПХГ так и по самой газотранспортной системе (то есть, по трубам). Есть повреждения в отдельных регионах, но насколько они серьезные пока судить рано.

Что касается последствий атаки, то сразу же компания "Укрэнерго" ввела аварийные отключения. Но уже вскоре после отбой тревоги их отменили, предупредив об отключениях по графикам и усилении ограничений. Сейчас действует 3 очереди из 6, то есть, без света одномоментно сидит фактически полстраны.

Самая сложная ситуация в Одессе. Там энергетики были вынуждены вновь вернуться к аварийным отключениям, так как система "не тянет". Мы уже писали, что Одесская область крайне уязвима из-за особенностей энергоснабжения - с объединенной энергосистемой она связана только одной линией, по которой враг регулярно бьет. "В Одесской области люди в ближайшие дни могут оставаться без света по 7-11 часов в сутки", - говорит Попенко. Похожая ситуация в Днепропетровской области, где враг планомерно "добивает" генерацию. После ударов по Приднепровской ТЭС энергетики увеличили ограничения. Так, ДТЭК сообщил, что в течение суток некоторые группы потребителей будут суммарно сидеть без света по 8-9 часов.

В Киеве, по сообщению ДТЭК, отключать будут по 1-2 раза в день (в зависимости от группы) по 2-4 часа, что в принципе нормально для столичного региона. Эксперты говорят, что в этот раз большого урона объектам, питающим Киевскую область, удалось избежать, поэтому ситуация более-менее стабильная.

Общая ситуация в энергетике усугубляется непогодой. В "Укрэнерго" сообщили, что обесточены 198 населенных пунктов в Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях. Аварийно-восстановительные работы уже идут.

В целом потребление, по данным НАК, держится на "стабильно высоком уровне", что поясняется в том числе похолоданием. Поэтому в течение суток в Украину будет идти импорт из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдовы. Общий объем поставок запланирован на уровне 13447 Мвт/часов с максимальной мощностью в отдельные часы ло 1098 Мвт. Это фактически на верхнем максимуме пропускной способности украинской энергосистемы.

Атомка и "острова"

Мы уже писали о смене стратегии россиян в атаках по украинской энергетике, которую заметили отечественные эксперты, проанализировав последние удары.

Так, россияне усилили атаки на подстанции, непосредственно связанные с АЭС, вынуждая аварийно или в ручном режиме выводить в остановку атомные блоки (что само по себе очень вредно для оборудования, так как провоцирует его быстрых выход из строя и повышенную аварийность), - говорит экс-работник Чернобыльской АЭС и эксперт по атомной энергетике Александр Купный. Как видим, РФ продолжает действовать по этому "плану". 13 декабря, по сообщению МАГАТЭ, 5 из 9 блоков украинских АЭС снижали мощность. То есть, за последние две недели это уже второе большое "глушение" атомки. И если вмешательство в работу блоков будет и дальше идти с такой периодичностью, уже вскоре могут начаться серьезные проблемы - выход в аварийные отключений даже без обстрелов.

Кроме того, в последнее время и в ходе атаки 13 декабря участились обстрелы ключевой инфраструктуры, объединяющей энергосистему Украины в единое целое. Таким образом россияне пытаются разбить ее на "острова", чтобы ослабить отдельные регионы. Если они станут "автономными", то их будет намного проще "выключить", добившись полного блэк-аута.

Интересно, что еще в сентябре этого года экс-премьер Украины Николай Азаров (сейчас живет в Москве) писал в своем Телеграм, что "украинская энергосистема уже распалась на острова", а самая сложная ситуация в Киевской, Харьковской и Одесской областях, населению которых, как считает экс-премьер, предстоит пережить "черную зиму" - света может не быть по 16 часов в сутки.

Азаров также утверждает, что разрушений в энергетике Украины сейчас в пять раз больше, чем зимой 2022-2023 годов.

Но, по словам руководителя специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадия Рябцева, украинским энергетикам каждый раз удается буквально "сшивать" энергосистему, переподключая ее по новым и новым "связкам".

При этом Олег Попенко допускает, что россиянам уже частично удалось разбить нашу энергосистему на острова. В частности, некоторые регионы от нее уже практически отделены, - говорит эксперт.

Недавно власти Харькова анонсировали планы по созданию "энергетического острова", заявив, что это позволит снизить зависимость от поставок из других регионов, а также "децентрализировать" энергосистему. Мэр города Терехов заявил, что уже началась установка оборудования. О децентрализации энергетики ранее заявлял и Кабмин, призывая регионы активно устанавливать газопоршневые установки и альтернативные источники энергии. И хотя напрямую о том, что страну разбили на энерго острова власти не говорят, систему готовят к работе в таких условиях.

Но пока непонятно, где будут проходить границы таких "островов".

Для некоторых регионов, особенно Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Киевской областей, где большое потребление и мало или нет совсем своей генерации, полное "отделение" от объединенной системы, если оно все же произойдет, может быть оказаться очень болезненным. Если "островом" станут западные области, рискуют прерваться поставки импортной электроэнергии на остальную часть страны.

Будут ли "газовые графики"?

В последнее время также участились атаки на газовую инфраструктуру.

Во время предыдущей атаки 28 ноября "Нафтогаз" уже заявлял о повреждении своих объектов. В частности, было выведено из строя оборудование, "ответственное" за поднятие газа из ПГХ на западе страны. Тогда эксперты заявили, что вопрос с газом и отоплением в Украине вообще может быть критическим, особенно при условии "нулевого транзита" российского ресурса. В этот раз, помимо ударов по ПГХ, были еще и попытки повредить газотранспортную систему.

Транзита в следующем году, скорее всего, не будет. И с этим эксперты и связывают тот факт, что россияне "включили" в список объектов на поражение еще и газовую инфраструктуру. Тем более, что в игру все активнее вступает генерал Мороз - в большинстве регионов установились холода, в некоторых отмечается усиление ветра, что само по себе - уже риски для энергосистемы. Удары по энергосистеме в такую погоду могут спровоцировать перебои не только с электроэнергией, но и с отоплением, — говорит эксперт энергорынка Олег Попенко.

По словам Попенко, цель РФ - максимально "расшатать" еще и газовую систему. Отметим, что сделать это не так просто, так как ключевые ее составляющие, в частности, газовые хранилища, находятся под землей. Но все же уязвимые точки есть. Это, в частности, различное оборудование, контролирующее определенные процессы (к примеру, поднятие газа). Именно по нему и бьют россияне. Пока критических разрушений удается избегать. Но непонятно, как будет дальше.

"На газу работает большинство оставшихся украинских ТЭС и теплоэлектроцентралей. То есть, от работы газовой инфраструктуры напрямую зависит генерация электроэнергии. Плюс - поставки непосредственно самого ресурса людям и бизнесу, и отопление. В этом году запасы газа в украинской ГТС и так ограничены. Если будут какие-то проблемы по линии инфраструктуры, вполне возможно, пойдут ограничения потребления. Это значит, что будут лимиты по газу, как сейчас по электричеству. На практике такие "газовые отключения" население почувствует сразу же - снизится температура в квартирах до 13-15 градусов", - пояснил Попенко.

В случае масштабных повреждений газовой инфраструктуры на отдельных участках жители близлежащих районов вообще на какое-то время могут остаться без газа и отопления.

"Зимой это критическая угроза. Если за окном минус 10 градусов, среднестатистическая панелька полностью остынет за 36-40 часов, и нужно будет делать капитальный ремонт, чтобы заново запустить систему. Понятно, что такие дома станут непригодными для жизни, минимум, на недели, а то и месяцы", — говорит Попенко.