Завтра отключений света будет больше, чем сегодня.

Об этом сообщает телеграм-канал ЧАО "Укрэнерго".

Так, по одной группе потребителей будут отключать с 7 до 10 утра и с 14:00 до 21:00.

"Причина временного применения ограничений – повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября", – говорится в сообщении.

Графики отключений света для столицы Украины, Киевской, Днепропетровской и Одесской областей также опубликовал ДТЭК.

Напомним, сегодня отключения проходили с 14:00 до 20:00.

Ранее "Страна" сообщала что происходит с украинской энергетикой после массированной атаки РФ.

В частности, были зафиксированы попадания по трём ТЭС и двум ГЭС, а также ряду подстанций в разных регионах – Ровенской области, Днепропетровской, Одесской (там ударили сразу по четырём подстанциям), Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской и других областей.

Ранее в журнале Bloomberg писали, что Украина отключила семь из девяти действующих ядерных реакторов после российского удара по энергосистеме ракетами и дронами.

Сотрудники МАГАТЭ, присутствующие на украинских атомных станциях, сообщили, что в воскресенье только два из девяти реакторов вырабатывали электроэнергию на полную мощность. Согласно заявлению ядерного наблюдателя ООН, выработка электроэнергии на других блоках была снижена до 90-40% от номинальной мощности.