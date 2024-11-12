На Правобережной Украине ожидаются отключения электричества бытовых потребителей и предприятий.

Об этом сообщает "Прикарпатьеоблэнерго" через свои информационные каналы.

Так, в виду дефицита мощности в энергосистеме, графики ограничения на потребляемую мощность вводят на территории Ивано-Франковской области. Такие же меры планируют ввести и в других областях.

Отключения начнут действовать и для предприятий Ивано-Франковской области и Волыни с 13 ноября в объеме 5 очередей. Графики будут действовать с 07:00 до 20:00.

Необходимостью для ограничения потребляемых мощностей является повреждение энергетической инфраструктуры Украины российскими обстрелами и снижение среднесуточной температуры воздуха.

Ранее стало известно, что в Киеве будут превентивно отключать электричество при угрозе ракетного удара по столице.

Война в Украине продолжается 991-й день. Последние новостями с ключевыми событиями 12 ноября 2024 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Вчера стало известно, что в селе Старые Терны была взорвана дамба Кураховского водохранилища. Украина заявила, что её уничтожили россияне с целью усложнить снабжение обороны к западу от Курахово. Также украинские военные сообщили о продвижении войск РФ на запад в сторону Днепропетровской области и на северо-запад в сторону Покровска – по трассе от захваченного Селидово.

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