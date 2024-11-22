"Не отмените отключение – взлетите в воздух": в Харькове мужчина "заминировал" облэнерго.

Об этом сообщает областная прокуратура региона.

По данным следствия, 21 ноября 24-летний горожанин отправил письмо на официальную электронную почту АО "Харьковоблэнерго", в котором сообщил, что здание предприятия заминировано.

Через пол часа он позвонил "горячей линии" Харьковоблэнерго и подтвердил свою угрозу.

Молодого человека задержали, ему грозит лишение свободы сроком от четырёх до восьми лет.

Ранее житель Одессы угрожал взорвать ДТЭК, если не дадут свет.

Он также отправил компании электронное письмо, заявляя, что подорвёт здание местного филиала энергетиков, если в течение 15-ти минут не будет возобновлено электроснабжение во всём городе.

"Это не шутка! Время пошло!" – говорилось в его сообщении.

Тем временем война в Украине идёт 1003-й день. Последние новостями с ключевыми событиями 22 ноября 2024 года – у нас в обновляемом в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. РФ применила для удара по Днепру свою новейшую гиперзвуковую ракетную систему средней дальности. Также оккупационные российские войска продвинулись в "кармане" южнее Курахово и сократили расстояние по флангам.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.