Харьковчанин терроризировал Облэнерго. Иллюстративное фото – facebook.com/kharkivoblenergo/

"Не отмените отключение – взлетите в воздух": в Харькове мужчина "заминировал" облэнерго.

Об этом сообщает областная прокуратура региона.

По данным следствия, 21 ноября 24-летний горожанин отправил письмо на официальную электронную почту АО "Харьковоблэнерго", в котором сообщил, что здание предприятия заминировано.

Через пол часа он позвонил "горячей линии" Харьковоблэнерго и подтвердил свою угрозу.

Молодого человека задержали, ему грозит лишение свободы сроком от четырёх до восьми лет.

Снимок сообщения с угрозой. Источник - прокуратура

Снимок задержанного. Источник - Прокуратура

Ранее житель Одессы угрожал взорвать ДТЭК, если не дадут свет.

Он также отправил компании электронное письмо, заявляя, что подорвёт здание местного филиала энергетиков, если в течение 15-ти минут не будет возобновлено электроснабжение во всём городе.

"Это не шутка! Время пошло!" – говорилось в его сообщении.

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