27-летний житель Харькова набросился на своих знакомых с ножом, потому что приятель якобы начал читать его мысли без разрешения.

Об этом сообщил начальник следственного управления полиции региона Сергей Болвинов.

Он рассказал, что, находясь посреди парка, молодой человек выхватил нож и совершил нападение, порезав пострадавшему лицо, висок, кисть и бедро. На защиту от нападавшего бросился одноклассник и тоже получил удар ножом – в шею.

Искать злоумышленника бросились "по горячим следам" и уже через несколько часов полиция была у него дома. К этому моменту мужчина взял топор и бегал по квартире за своей матерью, угрожая убить. По прибытию правоохранителей женщина сумела выскочить на улицу, а её сын забаррикадировался внутри, заявив, что открыл газ и всех взорвёт.

Газоснабжение дома перекрыли по всему стояку, и начали переговоры с горожанином через окно – его квартира находилась на первом этаже. Но он продолжал угрожать топором и ножом, теперь уже полицейским. Когда, чтобы попасть внутрь и задержать злоумышленника прибыла группа захвата, мужчина решил ударить ножом уже самого себя – три раза в живот, после чего поджёг квартиру.

Огонь удалось быстро потушить, отметил Болвинов.

Ранения задержанного оказались лёгкими - сейчас мужчина находится в больнице под охраной, ему уже сообщили о подозрении в покушении на убийство двух человек. Со своей стороны подозреваемый сообщил: напал с ножом, потому что приятель якобы начал читать его мысли без разрешения.

Восемь лет назад этот харьковчанин наблюдался у психиатра. Последние годы нигде не работал и почти не выходил из дома.

Ранее В Одессе мужчина напал с ножом на жену и дочь и выбросился из окна.

Также мы сообщали, что в Харькове арестовали подозреваемого в убийстве семьи, "выполнявшего приказы люцифера".