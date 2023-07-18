В Харькове суд арестовал без права внесения залога 20-летнего подозреваемого в убийстве своей семьи, смертельном ДТП и угоне авто, передает "Суспильне".

Парень своей вины не отрицал, но сказал, что он выполнял приказы "люцифера".

"Его окончательным планом было, чтобы я поехал на Бахмут, как он сам говорил, в "чистилище", - цитирует парня "Суспильне".

Адвокат считает, что ее клиента ожидает психиатрическая экспертиза.

Ранее нам стало известно, что парень был под наркотиками, когда зарезал свою сестру, мать и отчима. Затем он угнал авто и сбил насмерть человека. Напомним, что среди тех, кого убийца лишил жизни, была его 10-летняя сестра.

Тем временем война в Украине идет уже 510-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ночью Крымский мост атаковали два надводных дрона и подорвали один из автомобильных пролетов. Россия заявила о расторжении зернового соглашения. На Купянском направлении РФ пытается выйти к реке Оскол, российские войска активно наступают в районах Масютовки и Новоселовского. Под Бахмутом россияне стягивают свои резервы.

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