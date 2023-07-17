В Харькове устанавливают подробности тройного убийства, после которого преступник угнал автомобиль и совершил еще и смертельное ДТП. По данным следствия, резня произошла на сильно пострадавшей от обстрелов Северной Салтовке.

Детали публикует в Фейсбуке и телеграм-канале Харьковская областная прокуратура.

Как выяснили следователи, днем 16 июля 20-летний мужчина убил в квартире по ул. Метростроителей на Северной Салтовке свою 10-летнюю сестру, мать и 71-летнего деда. У всех трех погибших обнаружены ножевые ранения.

После совершения тройного убийства злоумышленник через службу такси вызвал автомобиль. Под угрозой применения ножа он отобрал машину у водителя и уехал на Салтовку. В районе перекрестка проспекта Героев Труда и Гвардейцев Широнинцев злоумышленник совершил ДТП, сбив на пешеходном переходе 52-летнего мужчину, тот скончался на месте от травм.

После совершения преступлений правоохранители задержали злоумышленника в порядке ст. 208 УПК РФ. Ему уже сообщили о подозрении по статьям об умышленном убийстве трех человек, среди которых малолетний ребенок (п. 1, п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины), незаконном завладении транспортным средством (ч. 2 ст. 289 УК Украины) и нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

После этого прокуроры будут ходатайствовать об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Вчера мы сообщали, что 20-летнего убийцу задержали на месте смертельного ДТП.

Ранее мы рассказывали, что на вокзале в Киеве поймали юношу, который зарезал собственную мать.